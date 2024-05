Manuvie publie son Rapport sur le développement durable et sa Déclaration de contribution à la collectivité 2023





Le rapport fait état des progrès soutenus de la Société pour générer des bénéfices à long terme pour son entreprise, pour ses collectivités, pour ses actionnaires et pour la planète

TORONTO, le 8 mai 2024 /CNW/ - Manuvie (MFC à la Bourse de Toronto) a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2023 et sa Déclaration de contribution à la collectivité 2023, qui décrivent en détail son approche, ses résultats et ses réalisations par rapport aux trois piliers de son Programme axé sur les effets, Cette initiative vise à promouvoir le maintien de la santé et du bien-être, créer des occasions économiques inclusives et préserver notre planète.

Le Rapport sur le développement durable 2023 de la Société fait état de plusieurs réalisations de Manuvie au cours de l'année1:

Promouvoir le maintien de la santé et du bien-être

Nous avons donné à plus de 2,1 millions de clients dans le monde l'accès à nos plateformes d'assurance comportementale.

de clients dans le monde l'accès à nos plateformes d'assurance comportementale. Nous avons augmenté de 20 % les prestations de santé mentale pour les employés canadiens en les faisant passer de 10 000 $ à 12 000 $.

les prestations de santé mentale pour les employés canadiens en les faisant passer de 10 000 $ à 12 000 $. Nous sommes dans le 89 e percentile pour la mobilisation des employés, un classement qui nous situe dans le quartile supérieur dans le secteur des services financiers 2 .

pour la mobilisation des employés, un classement qui nous situe dans le quartile supérieur dans le secteur des services financiers . Nous avons organisé le premier symposium sur la longévité « Vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé », réunissant 250 courtiers en assurance vie, dirigeants de sociétés de réassurance, représentants des médias et employés gouvernementaux pour entendre des experts de renommée mondiale dans les domaines de la science, des soins de santé et de l'éducation.

Créer des occasions économiques inclusives

À l'échelle mondiale, nous offrons aux femmes une rémunération atteignant 99 % de celle des hommes, et en Amérique du Nord, ce pourcentage s'élève à 101% pour les personnes issues de groupes ethniques. Cela démontre notre engagement en faveur de l'équité salariale entre les hommes et les femmes et entre les groupes ethniques.

Nous avons vendu 668 000 contrats spécialisés à prix abordable dans nos marchés émergents en Asie afin de soutenir la planification financière pour les populations traditionnellement mal desservies 3 .

contrats spécialisés à prix abordable dans nos marchés émergents en Asie afin de soutenir la planification financière pour les populations traditionnellement mal desservies . Nous avons contribué 27,9 millions $ à nos collectivités partout dans le monde.

à nos collectivités partout dans le monde. Nous sommes le premier assureur en Indonésie à proposer une assurance vie aux personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Favoriser un avenir durable

Nous avons augmenté le portefeuille de placements durables de notre Fonds Général à 48,3 milliards $ .

. Nous avons publié notre Plan de mise en oeuvre de l'action climatique , qui définit notre approche à la gestion de la transition climatique dans nos activités, dans les placements du Fonds Général et dans nos produits et services.

, qui définit notre approche à la gestion de la transition climatique dans nos activités, dans les placements du Fonds Général et dans nos produits et services. Nous avons annoncé la première clôture de notre Stratégie climatique pour le secteur forestier qui offre aux investisseurs qualifiés la possibilité de se positionner sur le marché des solutions climatiques naturelles.

de notre qui offre aux investisseurs qualifiés la possibilité de se positionner sur le marché des solutions climatiques naturelles. Gestion de placements Manuvie a de nouveau été désignée comme le plus important gestionnaire de capital naturel dans le classement des 25 meilleurs gestionnaires de placements dans le capital naturel de IPE Real Assets4.

« Comme société d'assurance et de gestion d'actifs d'envergure mondiale, Manuvie s'appuie sur les principes de la longévité pour aider nos clients et la planète à vivre plus longtemps et en meilleure santé, a déclaré Sarah Chapman, Chef mondiale, Développement durable de Manuvie. Nous sommes fiers de nos réalisations de l'année 2023 et nous demeurons convaincus que l'action collective peut propulser le changement. Pour 2024 et au-delà, nous demeurons fidèles à notre Programme axé sur les effets et à notre stratégie mondiale afin de réaliser des progrès majeurs pour nos clients, nos collectivités et notre avenir commun. »

À propos de Manuvie?

La Société Financière Manuvie est un fournisseur mondial de services financiers de premier plan qui aide les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes de retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, Manuvie comptait plus de 38 000 membres du personnel, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez manuvie.com.

