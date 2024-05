Energy Vault annonce le succès des essais et de la mise en service du premier système de stockage d'énergie par gravité EVx 100 MWh par China Tianying, ainsi que l'extension à 15 ans de l'accord de licence d'Atlas Renewable.





Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault »), un leader dans les solutions de stockage d'énergie durable à l'échelle du réseau, a annoncé aujourd'hui la réussite des tests et la mise en service du système de stockage d'énergie par gravité Rudong EVxtm (GESS) par China Tianying Co., Ltd (CNTY). Les essais ont porté sur la charge et la décharge des unités du système GESS de 25 MW/100 MWh investi et construit par CNTY en partenariat avec Energy Vault et Atlas Renewable.

En plus de l'essai réussi du Rudong EVx, Energy Vault a annoncé l'extension de son accord de licence EVx avec Atlas Renewable de 7 ans et demi à 15 ans, reflétant le rôle clé que la technologie de stockage par gravité est appelée à jouer dans la transition énergétique de la Chine et dans la réalisation des objectifs de décarbonisation du pays. Au cours des 12 derniers mois, CNTY a annoncé huit déploiements supplémentaires d'EVx GESS dans plusieurs provinces chinoises, pour un total de plus de 3,7 GWh, ce qui générera de futurs revenus pour Energy Vault au fur et à mesure de la construction et de la mise en service des systèmes.

« Les essais et la mise en service concluants du Rudong EVx, le premier système de stockage d'énergie par gravité à l'échelle d'un réseau, représentent une étape importante pour Energy Vault, nos partenaires locaux Atlas et CNTY, et surtout pour la Chine et ses progrès vers la réalisation de ses objectifs de neutralité carbone nette », a déclaré Robert Piconi, président-directeur général d'Energy Vault. « Ce test démontre que la technologie de stockage d'énergie par gravité est appelée à jouer un rôle clé dans les efforts de transition énergétique et les objectifs de décarbonisation de la Chine, le plus grand marché de stockage d'énergie au monde. Nous sommes également heureux d'annoncer que notre accord de licence et de redevance EVx avec Atlas Renewable et CNTY a été prolongé de 7 ans et demi jusqu'en 2036, et nous nous réjouissons de la poursuite de ce partenariat fructueux à mesure que de nouveaux systèmes seront déployés en masse dans les années à venir. »

En janvier 2024, le Rudong EVx a été sélectionné par l'administration nationale chinoise de l'énergie (NEA) pour faire partie d'une liste de projets classés dans la catégorie des « nouveaux projets pilotes de démonstration de stockage d'énergie ». Les projets sélectionnés en tant que projets pilotes de démonstration bénéficient d'une meilleure supervision de la part des autorités provinciales de l'énergie, ce qui permet de coordonner les progrès réalisés en matière de conception, de communication des données, de conformité et de mesures de sécurité, entre autres.

La mise en service de l'EVx GESS de 25 MW/100 MWh a commencé au second semestre 2023, et a été suivie par l'achèvement en septembre 2023 de la dernière ligne électrique aérienne de 35kV de quatre kilomètres jusqu'à la sous-station distante actuelle, le plafonnement et la fin de la construction du site en octobre, et l'interconnexion complète au réseau en décembre. Après l'obtention des autorisations provinciales et nationales finales pour le démarrage de ses activités commerciales sur le réseau national, Rudong EVx sera le premier système commercial de stockage d'énergie par gravité sans pompage à l'échelle d'un service public dans le monde.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault ® développe et déploie des solutions de stockage d'énergie à l'échelle des services publics conçues pour transformer l'approche mondiale du stockage de l'énergie durable. Les offres complètes de la société incluent des technologies propriétaires de stockage par gravité, de stockage par batterie et de stockage d'énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel et la plateforme d'intégration du système de gestion de l'énergie indépendant de la technologie matérielle de la société. Unique dans ce secteur, le portefeuille technologique innovant d'Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d'énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques nivelés tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation. Utilisant des matériaux écologiques avec la capacité d'intégrer des déchets pour une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d'énergie par gravité EVxtm d'Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre à l'échelle mondiale pour ses clients. Rendez-vous sur www.energyvault.com pour plus d'informations.

