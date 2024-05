Rencontrez l'élite des penseurs, des leaders et des innovateurs de l'industrie des paiements à l'occasion du SOMMET





L'événement vedette de l'industrie des paiements du Canada aura lieu à Toronto du 29 au 31 mai 2024

TORONTO, le 8 mai 2024 /CNW/ - Le SOMMET de Paiements Canada (site en anglais seulement) aura lieu au centre Beanfield de Toronto du 29 au 31 mai 2024. Avec plus de 200 conférenciers et 1 800 participants en personne, le SOMMET sera un rassemblement dynamique et stimulant de leaders canadiens et internationaux de l'ensemble de l'écosystème des paiements.

Cette année, le SOMMET portera sur un vaste éventail de sujets essentiels pour l'avenir des paiements au Canada et partout dans le monde, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les paiements accélérés. De plus, l'événement de deux jours et demi portera sur les préférences en matière de paiement, les défis et les occasions pour les consommateurs et les entreprises du Canada. Avec des conférenciers experts et des représentants de l'industrie provenant de plus de 350 organisations du secteur des paiements, le SOMMET mettra en vedette des innovateurs, des leaders et des spécialistes, notamment :

Mike Cook, chef, Paiements mondiaux, IBM, parlera de la technologie en tant que stratégie d'affaires et pas seulement en tant que catalyseur des affaires.

Radhika Kakkar, directrice, Opérations, Wealthsimple, s'exprimera dans le cadre d'une conversation interactive sur la façon dont les Canadiens peuvent prendre le contrôle de leur avenir financier.

Ron Morrow, directeur exécutif, Paiements, supervision et surveillance, Banque du Canada, discutera de l'évolution de l'écosystème des paiements du Canada et des changements à venir à la supervision des paiements de détail.

Sarah Paquet, directrice et présidente-directrice générale, CANAFE, prendra la parole dans le cadre d'une discussion en groupe sur la préservation de la stabilité et de la sécurité financières tout en appuyant l'innovation et la croissance.

Andy White, président-directeur général, Australian Payments Network, s'exprimera lors d'une discussion de groupe sur les paiements en temps réel dans le monde.

, président-directeur général, Australian Payments Network, s'exprimera lors d'une discussion de groupe sur les paiements en temps réel dans le monde. Jeremy Wilmot , président et chef de la direction, Interac Corp., parlera de la façon dont le Canada peut accélérer la cadence de la numérisation.

Le conférencier d'honneur Laurent Duvernay-Tardif, champion du Super Bowl et médecin résident, ouvrira le SOMMET. Il fera part de son histoire personnelle unique et de l'importance de la résilience, du travail d'équipe et du leadership, qui sont tous des moteurs essentiels d'une transformation à grande échelle et des impératifs à la réussite de l'industrie des paiements.

Le SOMMET offre une occasion unique de tisser des liens avec des pairs et d'en apprendre davantage sur les dernières tendances et innovations, tout en façonnant l'avenir des paiements au Canada. Pendant deux jours et demi, les délégués pourront profiter d'un programme complet sur la scène principale, de plus de 70 séances en petits groupes, d'une salle d'exposition et de multiples occasions de réseautage.

À PROPOS DE PAIEMENTS CANADA

Paiements Canada rend les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sûrs pour tous les Canadiens. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), et qui est responsable des règlements administratifs, des règles et des normes qui soutiennent ces systèmes. En 2023, nos systèmes ont compensé et réglé des paiements dépassant les 112 billions de dollars, soit plus de 450 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. Les paiements sont un élément essentiel de notre économie et de notre mode de vie. Qu'il s'agisse d'une mise de fonds sur une maison, d'une facture payée à une entreprise locale, d'argent envoyé à un membre de la famille ou d'un premier chèque de paie, les paiements permettent aux Canadiens et à l'économie d'aller de l'avant.

