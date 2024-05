Le PL 51, un projet de loi patronal - La CAQ se moque des travailleurs et des travailleuses de la construction





MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - En cette dernière journée de l'étude détaillée du projet de loi n° 51 (PL 51), Loi modernisant l'industrie de la construction, la FTQ-Construction et ses sections locales se rassemblent devant le bureau du ministre du Travail, Jean Boulet, afin de démontrer leur grande insatisfaction.

Depuis plusieurs mois, l'équipe de la FTQ-Construction participe à de nombreux entretiens et ateliers, afin de faire valoir ses recommandations quant au PL 51, visant à moderniser la construction. Il est minuit moins une, et le ministre reste insensible aux droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses.

Les revendications sont pourtant simples :

Améliorer les conditions de travail , notamment en permettant aux syndicats de griefer l'entièreté des conventions collectives ;

, notamment en permettant aux syndicats de l'entièreté des conventions collectives ; Favoriser les emplois régionaux , en protégeant l'embauche des travailleurs et des travailleuses dans leur propre région ;

, en protégeant l'embauche des travailleurs et des travailleuses dans leur propre région ; Valoriser et financer la formation professionnelle initiale (les DEP), plutôt que de promouvoir la polyvalence des métiers.

« Le ministre du Travail fait la sourde oreille quand il est question des droits des travailleurs et des travailleuses. Il disait que son projet de loi était perfectible. Pourtant, il a rejeté toute proposition d'amendement de l'opposition et n'a tenu compte d'aucune recommandation soumise par la FTQ-Construction. Qu'en est-il de ses valeurs de paritarisme et de justice? Il voit les patrons dans sa soupe et méprise les travailleurs et les travailleuses de l'industrie, sans qui les projets de la CAQ ne seraient pas possibles » affirme Éric Boisjoly, directeur général de la FTQ-Construction.

La FTQ-Construction représente près de 90?000 travailleurs et travailleuses de la construction. Avec une représentation d'environ 43 %, elle est la plus importante organisation syndicale de l'industrie de la construction au Québec. www.ftqconstruction.org

