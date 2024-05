Changements climatiques - Montréal prend les grands moyens pour faire face aux inondations lors de fortes pluies





MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Alors que se tient le Sommet Climat Montréal, la Ville de Montréal dévoile son premier plan d'action sur la résilience face aux inondations.

Afin de faire face aux épisodes de pluies intenses qui seront de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques, la Ville a développé un ambitieux plan d'action pour rendre la ville plus résiliente. Grâce à la collaboration du Service de l'Eau, du Service de l'habitation, du Service de l'urbanisme et de la mobilité, et de plusieurs autres entités municipales, ce plan d'action représente une stratégie intégrée et complète qui permettra d'atténuer les impacts des changements climatiques sur la ville et ses habitants. Ce plan s'articule en trois volets :

Soutenir les propriétaires dans le processus d'adaptation de leurs immeubles ;

Miser sur la prévention en adaptant la réglementation ;

Saisir toutes les occasions pour poursuivre la construction d'infrastructures résilientes, dites « éponges ».

Le premier volet du plan présente une vision proactive visant à soutenir les propriétaires dans l'adaptation de leurs immeubles pour mieux résister aux inondations. Cette aide prendra plusieurs formes, dont financière et technique. Montréal souhaite bonifier, par exemple, le programme de subventions RénoPlex pour aider financièrement les propriétaires affectés par les inondations à entreprendre des travaux visant à mieux protéger leur demeure.

Le deuxième volet du plan amène la Ville à utiliser l'ensemble des leviers à sa disposition pour ajuster la réglementation urbaine afin de garantir que les nouvelles constructions soient résilientes aux inondations, tout en évitant de générer de nouvelles fragilités. Ces leviers incluent l'intégration de dispositions spécifiques dans le nouveau Plan d'urbanisme et de mobilité 2050.

Finalement, le volet 3 du plan d'action est une composante cruciale qui se rapporte à la mission première de la Ville. Ce volet vise à renforcer les capacités municipales face aux événements climatiques extrêmes, avec des mesures visant à accélérer les investissements majeurs dans les infrastructures « éponges », qui permettent la rétention des eaux pluviales. À cet égard, 400 trottoirs éponges et plus d'une trentaine de parcs éponges seront aménagés en 2024-2025. Au cours des 10 prochaines années (PDI 2023-2032), 142 M$ seront investis en infrastructures vertes et résilientes.

Actuellement, les travaux de planification ou de construction de 14 nouveaux parcs sont en cours et une vingtaine d'autres parcs sont en phase de conception. Au total, les projets réalisés en 2024-2025 permettront la rétention temporaire de plus de 11 000 m3 d'eau.

Parmi ceux-ci figurent les parcs éponges des Gorilles dans Rosemont-La Petite-Patrie, Pierre-Bédard dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et celui situé sur la rue Joseph à Verdun dont la construction débutera sous peu.

Considérant la nécessité d'accélérer l'adaptation du territoire montréalais et ce, aux quatre coins de la ville, Montréal systématise l'ajout d'infrastructures vertes dans l'ensemble des travaux d'aménagements en surface, notamment ceux visant des espaces publics et des parcs, mais également de réfection de rue.

« La fréquence et la force des épisodes de pluies diluviennes, qui affectent la qualité de vie de la population, nous forcent à mettre en place des mesures ambitieuses et concrètes pour réduire significativement leurs impacts sur notre quotidien. Ce plan d'action représente notre engagement non seulement envers des infrastructures publiques efficaces, mais également envers une métropole plus sécuritaire et adaptée aux défis d'avenir. On ne peut plus répéter à l'identique et, à chaque fois qu'on en a l'occasion, nos parcs deviennent des parcs éponges, nos rues accueillent des nouveaux liens cyclables sécuritaires, nos infrastructures sous-terraines sont mieux adaptées aux pluies abondantes et nos nouveaux quartiers maximisent le nombre d'habitation pour faciliter l'utilisation du transport collectif. Tous les efforts sont déployés pour adapter le territoire et ce plan nous permettra d'intensifier nos efforts partout à Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ce plan d'action, bien réfléchi et complet, d'une envergure inédite, marque un tournant tant organisationnel que technique dans notre gestion des risques d'inondations à Montréal. On assiste aujourd'hui à un véritable changement de paradigme dans la gestion des eaux pluviales et il est appuyé par l'ensemble des services municipaux. Soutenir la population dans l'adaptation de ses immeubles, renforcer la prévention par une réglementation adaptée et accélérer la création d'infrastructures éponges pour une gestion efficace des eaux pluviales ; Montréal utilise tous les leviers pour protéger la qualité de vie dans tous les quartiers de la métropole et répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures », a déclaré Maja Vodanovic, responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

8 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :