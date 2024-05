CGI et Nokia permettront aux entreprises d'accroître leur agilité organisationnelle grâce à des réseaux privés 5G





Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

LONDRES, le 8 mai 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) et Nokia Corporation ont signé une entente qui solidifie leur partenariat stratégique, en alliant la technologie de pointe de réseau privé 5G aux solutions et services d'affaires de CGI. Cette entente permettra la prestation accélérée de solutions numériques de pointe et une mise en service plus efficace pour des activités opérationnelles connectées, en temps réel et axées sur les données.

« La plateforme Nokia One Platform for Industrial Digitalization, qui comprend les réseaux privés sans fil Nokia Digital Automation Cloud (DAC), Nokia Modular Private Wireless (MPW), Industrial Devices, MX Industrial Edge (MXIE) et un écosystème d'applications industrielles neutres, aide les secteurs d'activité à paver la voie vers l'industrie 4.0, a indiqué David de Lancelloti, vice-président, Enterprise Campus Edge Business. L'importance d'une technologie adéquate dans le soutien aux opérations et à l'infrastructure d'affaires ne peut pas être sous-estimée. Nous sommes heureux de nous associer avec CGI et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec elle à mesure qu'elle continue d'offrir un service de transformation numérique aux entreprises. »

« L'industrie 4.0 exige des organisations un déploiement d'écosystèmes riches en capteurs pour soutenir les solutions d'affaires. Notre partenariat avec Nokia offre les services de connectivité aux solutions capables de résoudre ces défis d'affaires », a expliqué Ian Dunbar, vice-président sénior, services-conseils, Télécommunications et médias pour CGI au Royaume-Uni.

« Ce partenariat allie les capacités de nos organisations afin d'assurer une rentabilité des activités de nos clients, a annoncé Tara McGeehan, présidente de CGI, Royaume-Uni et Australie. Il améliorera notre capacité à offrir des solutions d'affaires de classe mondiale à nos clients afin de leur offrir un avantage concurrentiel sur le marché actuel. »

Le partenariat a déjà réussi son premier mandat en Irlande du Nord avec la construction d'un banc d'essai 5G pour le consortium Smart Nano NI, dans le cadre de leur plan quinquennal ayant pour objectif d'accélérer la fabrication intelligente et de favoriser les possibilités de croissance économique et d'investissement au sein du pays. Les réseaux privés 4G et 5G de pointe sont les premiers en leur genre en service au sein d'un environnement de fabrication et d'éducation en Irlande du Nord, ce qui accorde un accès aux plus récentes technologies de réseau ainsi qu'à l'Internet des objets à bande étroite.

À propos de CGI



Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Nokia

Nous créons les technologies qui aident le monde à fonctionner en synergie.

En tant que partenaire de confiance pour les réseaux critiques, nous sommes engagés dans l'innovation et le leadership technologique pour les réseaux mobiles, fixes et dans le cloud. Nous créons de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, menée par les Nokia Bell Labs, maintes fois primés.

Les fournisseurs de services, les entreprises ainsi que les partenaires partout au monde font confiance à Nokia pour offrir des réseaux sécuritaires, fiables et durables - en plus de collaborer avec nous pour créer les applications et services numériques du futur.

SOURCE CGI inc.

8 mai 2024 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :