Les champs et le soleil : l'agrivoltaïque, une opportunité pour l'énergie et l'agriculture

Les objectifs de l'UE sont ambitieux : les capacités totales d'énergie solaire doivent atteindre environ 750 gigawatts d'ici 2030. Dans ce contexte, les concepts de double utilisation des terres, en particulier celui de l'agrivoltaïque, voient leur importance s'accroître. À Intersolar Europe, le plus grand salon international consacré à l'énergie solaire, les visiteurs pourront observer une gamme variée de technologies, de produits et de solutions pour l'agrivoltaïque, et s'informer de manière approfondie sur les meilleures pratiques et les derniers développements en la matière. Intersolar Europe se déroulera du 19 au 21 juin 2024 à Munich dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons dédiés au secteur de l'énergie.

L'agriculture ou les sources d'énergie renouvelables ? dans le passé, c'était soit l'un, soit l'autre. L'agrivoltaïque est une nouvelle approche innovante qui offre des options prometteuses pour l'agriculture et la protection du climat en associant production agricole et production d'électricité sur la même surface.

Des subventions généreuses

Certains pays européens, comme l'Allemagne et la France, subventionnent l'agrivoltaïque dans le but de déployer davantage de capacités d'énergie solaire tout en réduisant la concurrence en termes d'occupation des sols. L'Allemagne a introduit un segment distinct d'adjudications comportant une valeur maximale pour les « installations solaires spéciales » (ce qui inclut les installations agrivoltaïques) dans le Paquet solaire 1, et la France est considérée comme l'un des pionniers en matière de législation spécifique. D'autres pays, comme l'Autriche et les Pays-Bas, promeuvent également leur secteur agrivoltaïque.

Avantages de l'agrivoltaïque

Les avantages de la double utilisation des terres sont évidents : elle permet de concilier l'énergie solaire avec l'agriculture, et la protection contre les tempêtes, la grêle, le gel et le vent offre un bonus supplémentaire aux agriculteurs. Les coûts de production d'électricité sont inférieurs à ceux des petites installations sur toiture, et les revenus des agriculteurs sont diversifiés. L'ombrage et la protection contre le vent fournis par les panneaux solaires réduisent l'évaporation ; et des panneaux solaires innovants ont été mis au point qui récupèrent les eaux de pluie pour l'irrigation. Tout cela peut avantager les exploitations agricoles en renforçant leur résilience face aux mauvaises récoltes.

Projets de meilleures pratiques

Des projets pilotes voient le jour dans toute l'Europe. Dans la commune néerlandaise de Meierijstad, par exemple, BayWa r.e. AG et sa filiale GroenLeven mettent en oeuvre un projet agrivoltaïque pionnier : une installation solaire de 8,7 mégawatts couvrant une vaste plantation de framboises. En Sicile, les figues et les olives poussent entre les rangées de modules de la plus grande usine agrivoltaïque d'Europe. En Allemagne, Next2Sun Technology fonctionne grâce à un parc solaire de 20 mégawatts composé de modules verticaux.

Intersolar Europe 2024 met l'accent sur l'agrivoltaïque

Intersolar Europe accorde une attention particulière à l'agrivoltaïque. Une exposition spéciale installée dans l'espace extérieur lui sera consacrée. Les partenaires de l'exposition spéciale sont BayWa AG, BayWa r.e., Conexio PSE, Vista Geo et ZIMMERMANN PV-Steel Group. En outre, sur les 1 370 exposants d'Intersolar Europe, 60 présenteront des produits et des solutions agrivoltaïques. Des experts approfondiront le sujet et fourniront des informations encore plus détaillées dans le cadre de plusieurs sessions du Forum Intersolar et de la Conférence Intersolar Europe.

Intersolar Europe

En tant que premier salon mondial de l'industrie solaire, Intersolar Europe est la vitrine de la formidable vitalité du marché de l'énergie solaire. Depuis plus de 30 ans, il offre des opportunités de réseautage aux principaux acteurs du secteur en se concentrant sur les dernières tendances, les nouveaux développements et les business models sous le slogan « Connecting Solar Business ». Intersolar Europe se déroulera du 19 au 21 juin 2024 dans le cadre de The smarter E Europe à Messe München.

Pour plus d'informations, visiter le site : www.intersolar.de/en.

7 mai 2024 à 19:15

