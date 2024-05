Le Prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum repousse la date limite de candidature jusqu'à fin mai





La Fondation des Émirats arabes unis pour l'aide à l'eau (Suqia EAU), sous l'égide des Initiatives mondiales Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a annoncé une prolongation de la date limite de candidature pour le 4e cycle du Prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum, doté d'un million de dollars au total. Ce prix vise à trouver des solutions durables et innovantes pour faire face à la pénurie d'eau dans le monde. Les entreprises, les centres de recherche et de développement, les instituts de recherche, les innovateurs et les jeunes du monde entier qui souhaitent participer au prix peuvent compléter et soumettre leur candidature jusqu'au 31 mai 2024. Le prix vise à encourager le développement de projets, de technologies et de prototypes innovants dans le domaine du dessalement et de la purification de l'eau à l'aide de sources d'énergie renouvelables, notamment les technologies solaires, éoliennes, de biomasse, hydroélectriques, osmotiques et géothermiques.

Ce prix reflète la vision de son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, de relever les défis de la pénurie d'eau. Le prix vise à trouver des solutions durables qui garantissent la disponibilité de l'eau douce pour les communautés appauvries et touchées dans le monde entier et pour les groupes les plus affectés. Cela favorise un avenir meilleur pour les générations à venir. Le prix vise également à soutenir l'objectif 6 des objectifs de Développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, à savoir l'eau potable et l'assainissement pour tous. Ainsi, l'innovation et l'investissement dans les plus récentes technologies permettent de réaliser cet objectif afin d'aider les sociétés les moins développées à parvenir à un développement durable.

Au cours des trois derniers cycles du prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nous avons récompensé 31 lauréats de 22 pays. Le prix comporte quatre catégories principales : le prix des projets innovants, qui comprend le prix des grands projets et le prix des petits projets ; le prix de la recherche et du développement innovants, qui comprend le prix des institutions nationales et le prix des institutions internationales ; le prix individuel innovant, qui comprend le prix de la recherche distinguée et le prix de la jeunesse ; et le prix des solutions innovantes en cas de crise.

Les entreprises, les centres de recherche, les instituts de recherche, les innovateurs et les jeunes du monde entier qui ont mis au point des technologies innovantes apportant des solutions aux problèmes de pénurie d'eau peuvent s'inscrire pour le prix à l'adresse suivante : https://www.suqia.ae/.

7 mai 2024

