Powin présente la nouvelle génération de plateforme de pods au salon CLEANPOWER 2024

Powin LLC, fournisseur mondial de plateformes de stockage d'énergie, (Powin) a présenté aujourd'hui sa nouvelle plateforme matérielle multi-cellules, la Powin Pod (Pod). Conçue pour des projets à échelle industrielle, Pod va encore plus loin avec la technologie des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) de Powin, car elle établit une nouvelle norme pour les solutions de stockage d'énergie avec une densité énergétique supérieure, ainsi qu'une sécurité, une fiabilité hors pair et des réductions de coûts accrues. La plateforme Pod complète la gamme de produits Centipede de Powin, en offrant une gamme complète de solutions pour répondre aux diverses exigences de la clientèle.

« Nous nous mettons constamment au défi d'améliorer nos produits et nos services afin de garantir que nous n'offrons rien de moins que l'excellence à nos clients nouveaux et existants », a déclaré Jeff Waters, CEO de Powin. « Cette nouvelle génération de produits prouve notre engagement à mettre sur le marché les solutions de stockage d'énergie les plus sûres et de la plus haute qualité, faisant ainsi progresser tout le secteur ».

La nouvelle plateforme Pod fait partie d'une solution de stockage d'énergie de Powin entièrement intégrée. Elle comprend une offre de bout en bout, allant du logiciel StackOS, à la conception du système, à la livraison, à la mise en service et au service à long terme, qui permettra à Powin de répondre aux besoins croissants des clients avec une plateforme de stockage renforcée, fiable et à forte densité énergétique. Le système de gestion des batteries et les contrôles de gestion de l'énergie exclusifs de Powin sont conformes aux normes et réglementations locales rigoureuses en matière de cybersécurité qui assurent une protection supérieure de la confidentialité des données et de la propriété intellectuelle, garantissant ainsi en permanence la sécurité des données, des opérations et de l'investissement des clients. Les clients qui choisissent Pod bénéficieront de l'autorisation complète de Powin pour effectuer des services à long terme sur leur site, et pourront suivre une formation complète sur le système, dispensée par l'entreprise. Dans le cadre d'une solution entièrement intégrée, Powin assure la sécurité, la disponibilité, la visibilité et la flexibilité, ce qui permet de réduire les risques, d'améliorer les performances et de générer plus de revenus.

La plateforme Powin Pod offre les avantages suivants :

Stockage d'énergie à plus haute densité : l'amélioration de la capacité des cellules, l'utilisation de la technologie de cellules de batteries placées directement dans les boîtiers et l'optimisation de l'espace interne maximisent la densité énergétique et permettent de réaliser d'importantes sauvegardes du sol pour les projets. Powin Pod offre une augmentation de 50 % de la densité énergétique par rapport à la plateforme Powin Centipede. Cette solution et cette amélioration de densité sont disponibles pour des applications d'autonomie de 2 heures ou plus.

Sécurité et fiabilité de premier plan : le refroidissement immersif permet d'obtenir des températures internes plus stables pour le système de batterie, garantissant ainsi une sécurité et une longévité accrues du système. Powin est conforme aux normes de prévention des incendies les plus récentes et les plus rigoureuses, telles que UL9540A, NFPA 68 et NFPA 69, et dispose en option d'un système de lutte contre les incendies de premier plan au niveau des modules et des conteneurs.

Amélioration des réductions de coûts : la taille compacte de Powin Pod réduit l'espace nécessaire à l'installation, et la livraison plus rapide et à moindre coût de Powin, combinée à des processus d'installation et de mise en service simplifiés, permet de réduire les coûts d'investissement et d'accroître les réductions de coûts pour le client.

Avec plus de 17 GWh déployés et en cours de construction dans le monde entier et plus de six millions de cellules de batteries contrôlées, Powin est un intégrateur fiable et bien établi aux États-Unis. L'entreprise assure une logistique de classe mondiale avec une livraison dans les délais, une garantie de performance sur 20 ans et des structures de service à long terme assistées par un centre d'opérations à distance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et plus de 500 techniciens de service sur le terrain et fournisseurs de services agréés, pour assurer une performance optimale du système.

Powin Pod est désormais disponible à la commande sur les marchés du monde entier et les livraisons devraient commencer à la mi-2025. À partir de 2026, Powin Pod sera fabriqué aux États-Unis, conformément aux exigences de contenu national américain. Pour en savoir plus sur les dernières avancées de Powin en matière de produits, veuillez consulter le site suivant https://powin.com/powin-pod/ ou rendez visite à l'équipe Powin au salon CLEANPOWER 2024 sur le stand nº 2645.

À propos de Powin, LLC (Powin)

Chez Powin, nous repoussons encore les frontières de l'énergie et changeons la façon dont nous alimentons notre vie quotidienne en assurant l'accès à une énergie propre, résiliente et abordable. En tant que fournisseur mondial de plateformes de stockage d'énergie, nous proposons des solutions de batteries, des logiciels et des services entièrement intégrés afin d'optimiser les performances du réseau et permettre la transition vers des sources d'énergie plus propres. Pour en savoir plus, consultez le site suivant www.powin.com.

