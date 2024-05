Gestion de capital LionGuard célèbre son 10e anniversaire et présente le Fonds de performance LionGuard





MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Gestion de capital LionGuard, reconnue pour ses recherches fondamentales rigoureuses, fête son 10e anniversaire avec le lancement du Fonds de performance LionGuard ("le Fonds").

Présentation du Fonds de performance LionGuard

Le Fonds de performance LionGuard répond à une forte demande pour une stratégie unique conçue pour accumuler prudemment du capital avec des taux de rendement élevés sur une longue période. Le Fonds investit dans un nombre restreint d'entreprises de haute qualité cotées en bourse, considérablement sous-évaluées par le marché. Le Fonds privilégie les entreprises disposant de catalyseurs clairement identi?ables qui contribuent à corriger les évaluations erronées temporaires du marché.

Construire une Fondation Solide

Au cours de la dernière décennie, LionGuard a construit une société d'investissement basée sur des principes qui demeurent intacts aujourd'hui - investir aux côtés de ses clients, mettre l'accent sur la préservation du capital, se concentrer sur la capitalisation à long terme, réaliser des recherches fondamentales détaillées et s'eforcer d'améliorer continuellement tout ce que nous faisons. Ces principes se re?ètent dans la culture entrepreneuriale et performante de la société, et dans les relations de con?ance avec nos partenaires.

« Les premières années ont été déterminantes pour établir notre réputation en tant que partenaire de con?ance privilégié pour les investisseurs et partenaires à long terme, » a déclaré Andrey Omelchak, fondateur, PDG et chef des investissements de LionGuard. « En regardant vers l'avenir, nous sommes enthousiastes à l'idée de construire sur cette base solide et de continuer à créer de la valeur à nos partenaires. Nous ne faisons que commencer. »

Nous Remercions Nos Partenaires

Alors que nous célébrons ce jalon important, LionGuard exprime sa profonde gratitude à tous les membres de son équipe et aux investisseurs qui ont témoigné une con?ance indéfectible en nous, ainsi qu'à nos partenaires, y compris Gestion d'actifs mondiale Walter et le Programme des Gestionnaires en Émergence du Québec. Leur soutien indéfectible a été essentiel à nos réalisations.

À propos de Gestion de capital LionGuard

LionGuard est une société d'investissement spécialisée dans les actions de petite et moyenne capitalisation. Nos solutions d'investissement uniques béné?cient de recherches fondamentales détaillées sur un segment de marché comportant de nombreuses inefficacités. Nous gérons le capital pour des investisseurs institutionnels, des bureaux familiaux, des fonds de fonds et des conseillers en investissement.

