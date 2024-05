Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Près de 500 000 $ pour l'Accorderie de Shawinigan et l'Accorderie de l'Estrie-Ouest





SHAWINIGAN, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 483 949 $ à l'Accorderie de Shawinigan et à l'Accorderie de l'Estrie-Ouest à la suite de la reconnaissance de leur vocation communautaire multisectorielle. Ces deux organismes pourront ainsi compter sur un financement lié à leur mission.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de son adjointe parlementaire, la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif.

Chaque accorderie bénéficiera de 241 974,50 $ pour la période allant de 2023-2024 à 2025-2026. Les deux organismes pourront poursuivre leur mission visant à créer des réseaux d'échange de services et de partage des compétences. Une accorderie propose aux habitants d'une même localité de se regrouper pour s'offrir des services, sur la base des savoir-faire, et ce, sans aucune contrepartie financière.

Leur mission a été reconnue grâce au caractère novateur du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Le Plan, attendu depuis quinze ans par le milieu, a conduit les ministères à collaborer plus étroitement. Cette fois, ce sont les accorderies qui ont enfin été reconnues, mais d'autres organismes dans la même situation seront financés à leur tour au cours des prochaines années.

« Les accorderies incarnent l'entraide et la solidarité, des valeurs fondamentales au coeur de nos communautés. Elles témoignent d'une véritable économie de partage où chaque échange, qu'il soit individuel, collectif ou associatif, représente une occasion enrichissante. Que ce soit en offrant des conseils dans son domaine d'expertise, de l'aide dans l'apprentissage d'une langue, des services d'entretien paysager ou des services de gardiennage, ces échanges transcendent la simple transaction financière pour créer des liens authentiques et nourrir le dynamisme de notre collectivité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

«?Notre gouvernement investit massivement dans les organismes communautaires. L'Accorderie de l'Estrie-Ouest joue un rôle important pour des citoyens de l'Estrie en misant sur les échanges et le partage entre les gens. Les sommes qui lui sont accordées lui permettront de contribuer à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté. Je suis très fier de pouvoir encourager ces pratiques à Granby.?»

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Je suis heureuse que le travail des hommes et des femmes responsables de ces organismes soit soutenu par ces généreuses subventions. Je salue particulièrement la détermination et le dévouement de Mmes Édith Kaltenrieder et France Cormier. L'Accorderie de Shawinigan agrandit son territoire en ajoutant la région de Mékinac. »

Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Nous saluons ce soutien financier qui constitue un jalon important pour le Réseau Accorderie. Trop souvent, les organismes comme les nôtres ont du mal à trouver leur place dans les programmes gouvernementaux et n'ont pas de source de financement stable et prévisible. Un financement pour notre mission va nous permettre de nous concentrer sur notre véritable travail : lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Nous espérons qu'il s'agit aujourd'hui d'un premier pas vers d'autres bonnes nouvelles. »

Nadia Mohammed-Azizi, directrice générale du Réseau Accorderie

« L'accorderie est une innovation sociale québécoise qui, depuis maintenant des années, contribue à renforcer le tissu social, à améliorer concrètement la vie des personnes vulnérables et à briser leur isolement. Nous sommes ravis d'enfin pouvoir compter sur une telle reconnaissance du gouvernement du Québec, dont l'appui financier nous permettra de poursuivre notre mission et d'accroître l'effet de nos actions. »

Édith Kaltenrieder, directrice générale de l'Accorderie de Shawinigan

« Cette reconnaissance était attendue depuis longtemps. C'est une journée historique pour nous. Les accorderies et leurs membres contribuent, chaque jour, à la construction d'un Québec plus juste et plus égalitaire. Ce soutien du gouvernement nous permettra d'en faire encore plus pour favoriser l'inclusion et lutter contre la pauvreté, à un moment où les besoins sont grands. »

Marie-France Turcotte, directrice générale de l'Accorderie de l'Estrie-Ouest

d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui a été lancé le 14 mai 2022, prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour la mise en oeuvre d'importantes mesures qui sont portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux et qui visent à mieux soutenir les organismes communautaires. Les mesures et les initiatives présentées dans le Plan d'action visent l'atteinte de quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

