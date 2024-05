Activité Coll-Ail-boration - Les agents de protection de la faune et les inspecteurs en environnement s'allient pour la protection de l'ail des bois





QUÉBEC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a lancé l'activité Coll-Ail-boration visant la protection de l'ail des bois dans les régions de l'Outaouais et de l'Estrie. Cette activité, qui a débuté le 25 avril dernier et qui se poursuivra dans les prochaines semaines, est menée en collaboration par les agents de la Protection de la faune du Québec (PFQ) et les inspecteurs en environnement du Ministère.

Dans le cadre de cette activité, les agents de protection de la faune et les inspecteurs en environnement procèdent au contrôle de la conformité des activités de récolte et de vente d'ail des bois ainsi qu'à la cueillette de renseignements à la suite de tout signalement, ce qui pourrait mener à des mesures coercitives comme des sanctions administratives pécuniaires et des accusations pénales. L'expertise spécialisée d'une escouade canine et de pilotes de drones est également mise à profit.

L'activité permet aussi aux agents de protection de la faune et aux inspecteurs en environnement d'aller à la rencontre des citoyens afin de les sensibiliser à la récolte illégale de l'ail des bois.

Les régions de l'Outaouais et de l'Estrie ont été ciblées pour la grande concentration de colonies d'ail des bois qui y poussent au printemps. Ce sont également des régions où ont été dénombrées plusieurs infractions liées à cette espèce floristique au cours des dernières années. Cependant, des actions de contrôle peuvent être réalisées partout où cette plante est vendue ou récoltée.

Importance de la collaboration de la population pour signaler toute situation suspecte

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec et le Contrôle environnemental en signalant toute activité qui semble nuire à l'environnement.

Faits saillants :

La collaboration de deux secteurs importants du Ministère, les agents de protection de la faune et les inspecteurs en environnement, qui allient leurs forces, permet un contrôle efficace des dispositions législatives visant la protection de l'ail des bois.

Depuis 1995, l'ail des bois bénéficie, à titre d'espèce vulnérable, d'une protection juridique au Québec. Son commerce est interdit et seule sa récolte à des fins personnelles est autorisée, soit un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants par personne par année. Le but de cet encadrement est d'assurer la pérennité de l'espèce au Québec.

Les dispositions relatives aux pouvoirs coercitifs prévus par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ont été renforcées en mai 2022 à la suite d'une modification de cette loi. Ainsi, toute personne se trouvant en possession d'ail des bois, que ce soit pour la vente ou parce qu'elle en a fait une cueillette excessive, est passible d'amendes variant entre 10 000 $ et 6 M$ ou de sanctions administratives pécuniaires variant entre 2 000 $ et 10 000 $.

Si vous observez de l'ail des bois, signalez sa présence au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec . Cela permet au Ministère de savoir où les populations se trouvent et d'en assurer une bonne gestion.

