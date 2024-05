PROTECTION DU CARIBOU : BOISACO ACCUEILLE POSITIVEMENT L'APPROCHE RÉGIONALISÉE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC





SACRÉ-COEUR, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Boisaco, organisation de propriété collective basée sur la coopération et l'implication citoyenne, accueille positivement l'initiative du gouvernement du Québec, annoncée le 30 avril dernier, de proposer une approche adaptée à la réalité de chacune des régions en ce qui a trait à la protection du caribou.

Rappelons que les mesures annoncées pour les hardes isolées de la Gaspésie et de Charlevoix, de même que l'importante augmentation de la superficie de l'aire protégée de Manouane-Manicouagan sur la Côte-Nord, s'ajoutent aux multiples mesures de conservation déjà en place. Il est donc incontournable de considérer les particularités de chacune des régions et de bien mesurer les impacts des décisions pour les communautés concernées. Les récentes tables de réflexion sur l'avenir de la forêt ont largement plébiscité la régionalisation de la gestion forestière. Il nous apparaît cohérent d'appliquer ce principe également à la protection du caribou.

Nous tenons par ailleurs à souligner l'importance de prendre le temps qu'il faut en ce qui a trait à la révision et la mise à jour des différents plans de rétablissement du caribou déjà applicables. Compte-tenu de l'importance des enjeux pour les travailleurs et les citoyens des communautés forestières, il est nécessaire d'avoir un portrait objectif, clair et précis de la situation, d'intégrer toutes les connaissances déjà acquises et de continuer à en acquérir sans cesse de nouvelles. C'est particulièrement le cas pour le suivi de l'évolution des populations réellement présentes sur le territoire, de même que les impacts des changements climatiques.

Une nouvelle étude publiée en mars 2024 dans la revue Global Change Biology 1 tend à démontrer que « les changements climatiques, et non la perte d'habitat, pourraient être la plus grande menace à la survie des troupeaux de caribou ». Ces faits démontrent qu'il est essentiel de continuer à développer nos connaissances afin de mieux guider nos actions futures. La société québécoise doit disposer de tous les outils de réflexion nécessaires pour bien évaluer la situation. La science est une discipline en constante évolution, tout comme les dynamiques entourant les populations de toutes les espèces, incluant le caribou.

Selon nous, il est primordial que les mesures de protection du caribou forestier puissent en même temps permettre le maintien de la vitalité de nos communautés forestières, au bénéfice de la biodiversité et des générations futures. Nous croyons que ces mesures doivent être dynamiques, afin de s'ajuster aux nouvelles connaissances et à la situation évolutive des populations de caribous. En ce sens, nous lançons un appel à l'ouverture d'esprit et au dialogue, à l'ensemble des parties prenantes qui sont réellement préoccupées par l'avenir du caribou forestier au Québec. La solution passe par le gros bon sens et la concertation, en conformité avec la vision du développement durable.

L'aménagement forestier durable constitue le seul outil à la disposition des humains pour améliorer la résilience des forêts face aux conséquences des changements climatiques comme l'intensification des incendies forestiers, des épidémies d'insectes et des chablis qui en découlent. Le bois possède l'avantage considérable d'être une ressource renouvelable et un matériau de prédilection qui permet de stocker du carbone dans les constructions et de remplacer d'autres matériaux comme l'acier et le béton, non renouvelables et émetteurs nets de gaz à effets de serre. Le bois a donc un rôle important à jouer pour relever le défi collectif de la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Boisaco inc.

7 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :