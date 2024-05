Groupe W Investissements, en partenariat avec Desjardins Capital, fait l'acquisition de Groupe BFL et de ses filiales Bousquet Technologies et Nagas Innovation





MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Groupe W Investissements II S.E.C. est heureux d'annoncer l'acquisition de Groupe BFL, un leader québécois dans la conception et la fabrication de systèmes de récupération haute efficacité, de chauffage et de ventilation innovants. Cette acquisition a été faite en co-investissement avec Desjardins Capital ainsi qu'avec l'équipe de direction chevronnée de Groupe BFL qui demeure en place.

Avec plus de 75 ans d'existence, Groupe BFL est un pionnier au Québec dans l'industrie du CVAC. Sa filiale Bousquet Technologies s'est taillé une réputation d'excellence dans la fabrication sur mesure de systèmes répondant aux besoins spécifiques de divers marchés. Elle est reconnue pour ses solutions innovantes, dont sa technologie Superblock permettant une récupération d'énergie inégalée dans le marché. Ayant pour mission d'éliminer l'empreinte écologique des appareils de ventilation à air frais, la filiale Nagas Innovation vise à devenir l'un des plus importants intégrateurs de récupérateurs d'énergie à flux inversé en Amérique du Nord.

«?Je suis fier de l'entreprise que nous avons bâtie au fil des décennies et j'ai le sentiment que W Investissements et Desjardins Capital sont les bons partenaires pour soutenir l'équipe de direction dans son objectif d'accélérer la croissance de l'entreprise et la présence de nos produits partout en Amérique du Nord?» a déclaré François Martin qui a mené l'entreprise familiale depuis les 40 dernières années.

«?Investir dans des entrepreneurs qui ont à coeur de réduire l'empreinte écologique rejoint les valeurs de W et celles de notre partenaire Desjardins Capital. Les systèmes de récupération d'énergie mis au point par Nagas et Bousquet réduisent grandement la consommation de gaz naturel de milliers d'immeubles institutionnels, industriels et commerciaux et cette réduction fait une différence pour notre planète?» a affirmé David Waddell, associé directeur de Groupe W Investissements.

«?Nous sommes très enthousiastes de ce nouveau partenariat prometteur avec W Investissements. W est un partenaire stratégique idéal pour nous, incarnant les mêmes valeurs entrepreneuriales et possédant l'expertise pour l'atteinte de nos objectifs de croissance partout en Amérique du Nord?», a déclaré Michel-André Lamarche, président et directeur général de Groupe BFL.

«?Nous sommes ravis de nous associer à des entrepreneurs expérimentés et passionnés dans une industrie en pleine croissance?», souligne Maxime St-Laurent, associé directeur de Groupe W Investissements.

« Cet investissement de Desjardins Capital, en partenariat avec Groupe W Investissements, permettra à Groupe BFL de déployer tout son potentiel dans l'atteinte de ses objectifs de croissance. Cette transaction est cohérente avec notre mission et nos valeurs puisqu'elle permet de supporter une entreprise qui offrent des alternatives novatrices en lien avec le développement durable et les critères ESG, qui font d'elle, un leader de son industrie. Au-delà de cet investissement, nous sommes d'autant plus fiers de pouvoir offrir à Groupe BFL toute l'expertise de Desjardins aux bénéfices de ses ambitions », a souligné Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital.

Conseiller :

CAFA Financement Corporatif a agi à titre de conseiller auprès de Groupe BFL dans le cadre de la transaction. Pour plus d'information, visitez https://cafafinance.com/fr/

À propos de Groupe BFL :

Fondé en 1946, Groupe BFL est un pionnier au Québec dans la conception et la fabrication de systèmes de récupération haute efficacité, de chauffage et de ventilation innovants. Ses filiales Bousquet Technologies et Nagas Innovation sont des spécialistes dans le secteur institutionnel, commercial et industriel de produits de récupération de chaleur innovants. Pour plus d'information, visitez https://bousquet.ca/ et https://nagasinnovation.com/

À propos de Groupe W Investissements :

Chez W Investissements, ce qui nous distingue est notre approche unique du private equity. Notre base d'investisseurs est principalement composée d'entrepreneurs accomplis, apportant une richesse d'expérience pratique et de connaissances stratégiques à nos partenariats. Notre engagement est plus que financier. Nos fondateurs étaient autrefois eux-mêmes des opérateurs, ce qui nous apporte une connaissance inestimable des défis et des opportunités auxquels les entrepreneurs sont confrontés. Nous croyons qu'il est important de permettre aux équipes de direction existantes de conserver la gouverne de l'entreprise et de pouvoir prendre les décisions critiques, tout en bénéficiant de notre soutien, de nos conseils et de notre expertise. Notre approche s'appuie sur un capital patient, qui laisse aux entreprises le temps nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. Pour plus d'information, visitez https://winvestments.ca/fr/

À propos de Desjardins Capital :

Fort de 50 ans d'expertise, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 31 décembre 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 760 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

