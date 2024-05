Enghouse annonce l'expansion de sa technologie de centre de contact cloud au Moyen-Orient grâce à son partenariat avec Voxtron





MARKHAM, Ontario, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Interactive, un leader mondial des solutions de centres de contact et de technologie vidéo, est fier d'annoncer avoir noué un partenariat stratégique avec Voxtron, le premier fournisseur de solutions de centres d'appels au Moyen-Orient. Cette collaboration est marquée par l'introduction par Voxtron de l'innovant centre de contact en tant que service (CCaaS) cloud Voxvantage, qui s'appuie sur la technologie avancée de centre de contact d'Enghouse.

Le lancement officiel aura lieu au Grand Hyatt Dubai. Les participants de l'industrie et les médias sont invités à confirmer leur présence par e-mail à l'adresse suivante : [email protected] .

Date : 9 mai 2024

Horaire : de 18h à 22h

Lieu : Grand Hyatt Dubai,

RSVP : [email protected]

Le CCaaS Voxvantage marque une avancée significative pour Enghouse Systems, soulignant son engagement à améliorer l'expérience client dans l'ensemble de la région. Hébergé dans l'infrastructure robuste des centres de données de Moro Hub, Voxtron garantit une fiabilité, une sécurité et une évolutivité exceptionnelles.

D'éminents orateurs s'exprimeront à l'occasion du lancement, parmi lesquels Tracy Reynolds, consule générale du Canada à Dubaï, Vincent Mifsud, président mondial d'Enghouse Systems, et Arif AlMalik, directeur des produits numériques de Moro Hub. Ils exploreront le potentiel transformateur des solutions de contact pour améliorer l'expérience client (CX) au Moyen-Orient.

M. Mifsud a exprimé son enthousiasme à l'égard du partenariat, et a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Voxtron et Moro Hub. Ce partenariat est essentiel alors que nous visons à fournir notre technologie de centre d'appels et à renforcer notre présence au Moyen-Orient en fournissant aux clients une technologie de pointe qui améliore l'expérience client. »

L'événement offrira également d'excellentes opportunités de réseautage et sera l'occasion de discussions approfondies sur l'avenir des solutions d'engagement client.

À propos d'Enghouse Interactive :

Enghouse Interactive, une filiale d'Enghouse Systems Limited, est un leader mondial renommé dans les logiciels de centre de contact et les solutions de technologie vidéo offrant à ses clients et ses partenaires l'avantage précieux du choix. Enghouse Interactive permet aux entreprises de transformer les centres de contact ? qui de centres de coûts deviennent de puissants moteurs de croissance ? en simplifiant les intégrations complexes grâce à des normes ouvertes et en prenant en charge diverses technologies de téléphonie pour assurer une accessibilité transparente des clients sur tous les canaux et tous les lieux.

À propos de Voxtron :

Voxtron Middle East a son siège à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et jouit d'une présence mondiale avec des bureaux et des filiales au Qatar, en Inde, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Italie, en Turquie, en Tunisie, à Hong Kong, au Portugal et en Thaïlande. Voxtron fournit des solutions rentables d'optimisation de l'engagement client en collaboration avec les principaux fournisseurs de technologie tels qu'Enghouse Interactive, SAGE, Verint et Clarabridge, depuis plus d'une décennie. Ce vaste portefeuille positionne Voxtron comme un fournisseur unique capable de fournir des solutions complètes aux clients et aux partenaires.

Contact pour Enghouse Video : Tim Peters, vice-président, responsable mondial de la génération de la demande, Enghouse Systems, [email protected]

7 mai 2024 à 07:07

