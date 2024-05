Fondaction unit ses forces avec la Banque Triodos pour accélérer le changement positif de la finance mondiale





Fondaction Gestion d'actifs et Triodos Investment Management collaborent à la création d'une solution financière innovante en matière de solutions en capital naturel

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Fondaction est fier d'annoncer un partenariat innovant avec la banque néerlandaise Triodos et sa filiale Triodos Investment Management avec l'intention d'accélérer le rythme en finançant le changement d'une part, en plaidant, d'autre part, pour que la finance devienne plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante.

Notre société fait face à d'importants défis mondiaux - du changement climatique et de la perte de biodiversité à l'augmentation des inégalités sociales - et notre économie doit changer pour répondre aux besoins des gens tout en respectant les limites planétaires. Afin de relever ces défis mondiaux, nous devons développer des solutions innovantes à grande échelle, avec intégrité, et promouvoir une collaboration ambitieuse dans le domaine financier.

« Fondaction contribue à provoquer la transformation nécessaire afin de permettre à l'économie de demain, soit celle de répondre aux besoins des personnes tout en respectant les limites de la planète, de se concrétiser.

Le partenariat annoncé aujourd'hui démontre la nécessité de cette transformation et que c'est par la collaboration avec un autre leader du mouvement que nous aurons un plus grand impact. »

Geneviève Morin, présidente-directrice générale, Fondaction

Financer le changement

La nature est un thème clé pour les deux organisations et le constat est clair : les institutions financières doivent cesser de financer des activités préjudiciables à la biodiversité et à la nature et commencer à soutenir des solutions qui ont un impact positif. Grâce à ce partenariat, Fondaction et Triodos IM collaborent à la création d'une solution financière novatrice visant à combler le déficit de financement des solutions liées au capital naturel dans les pays développés, telles que l'agriculture régénératrice, la gestion durable des forêts et la restauration de la nature. Le fonds sera géré conjointement par Fondaction Gestion d'actifs et Triodos Investment Management (Triodos IM). Ce véhicule d'investissement se concentrera sur le financement de ces solutions concrètes en développant une structure de fonds à capital fixe. Le fonds investira des capitaux privés dans des projets et des organisations actives dans les domaines de la biodiversité, de la nature et de la résilience climatique.

« Nous sommes ravis de conclure un partenariat avec Fondaction et de mettre notre expérience et nos ambitions collectives vers un changement positif pour la planète et la société. En signe d'engagement, les deux parties prévoient investir dans leurs activités respectives au cours des deux prochaines années. En unissant nos forces, nous pouvons accroître notre impact et accélérer les changements qui sont si urgents. »

Jeroen Rijpkema, président du conseil d'administration et directeur général de la Banque Triodos.

Changer la finance

« Collaborer avec des institutions partageant notre vision et nos valeurs est essentiel pour favoriser la transformation nécessaire à façonner l'économie de demain. Notre partenariat avec Triodos Investment Management offre une opportunité exceptionnelle de mobiliser nos forces pour multiplier notre impact auprès de l'économie et du secteur financier. »

Geneviève Morin, présidente-directrice générale, Fondaction.

Le secteur financier a un rôle essentiel à jouer dans la transformation profonde de notre économie. Ensemble, Fondaction et Triodos Investment Management élaborent un plan de plaidoyer commun afin d'engager le secteur financier et les gouvernements sur la voie de la transformation positive. Ce partenariat reposera sur trois piliers : la collaboration, l'éducation et le plaidoyer. En collaborant, nous réunirons des individus, des organisations et des communautés partageant la même vision. L'objectif est d'identifier des objectifs et des priorités communes afin de mobiliser des ressources, des compétences et des réseaux pour provoquer des changements significatifs. En éduquant, nous travaillerons ensemble pour développer et partager une expertise solide en finance durable, et des défis actuels, des tendances et des opportunités. En plaidant, nous influencerons les décideurs politiques et le secteur financier pour promouvoir la transparence et façonner un cadre règlementaire et opérationnel financier.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,50 milliards de dollars au 30 novembre 2023 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

Filiale de Fondaction, Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs. Il gère actuellement des plateformes de fonds totalisant plus de 480 M$ oeuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire. Pour obtenir plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

Les deux institutions sont membres du prestigieux Conseil des investisseurs du Global Impact Investing Network (GIIN).

