Période de maraudage syndical : La section locale 2182 des mécaniciens de chantier (millwrights) s'entend avec la FTQ-Construction





MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - La section locale 2182 des mécaniciens de chantier du syndicat Millwright's Regional Council est fière d'annoncer qu'elle se joint à la FTQ-Construction. C'est à la suite d'une importante rencontre tenue ce lundi 6 mai entre les représentants des deux syndicats que le comité exécutif de la FTQ-Construction a accepté de permettre l'accueil du local 2182 et ainsi offrir aux membres, lors de la période légale de vote qui se déroulera au mois de juin, la possibilité d'exprimer un véritable choix.

« Riche de ses 71 ans d'existence, nous avons des racines profondes au Québec et des liens forts avec le Millwright's Regional Council à travers tout le pays. Je veux que les membres aient la possibilité de choisir leur affiliation en toute transparence. La FTQ-Construction est l'un des cinq acteurs reconnus aux tables de négociation, le plus important en nombre et affilié à la plus grande organisation syndicale, la FTQ. Je suis persuadé qu'une telle affiliation aura de nombreux bénéfices pour tous les membres du local 2182, un local qui continuera à être dirigé par des millswrights pour les millwrights. » - Mark Beardsworth, secrétaire-trésorier exécutif du Millwright's Regional Council

« Le comité exécutif de la FTQ-Construction se réjouit d'accueillir la Section locale 2182 dans ses rangs. En unissant nos efforts et en parlant d'une même voix, nous avons la conviction que nous obtiendrons un meilleur rapport de force dans le milieu de la mécanique industrielle de construction et d'entretien. Bienvenue au local 2182 dans la grande famille de la FTQ! » - Arnold Guérin, président de la FTQ-Construction

Représentant 43% des travailleurs et des travailleuses de la construction au Québec, la FTQ-Construction est la voix syndicale la plus forte dans l'industrie. Il est important de préciser que seul le local 2182 adhère aujourd'hui à la FTQ-Construction. Le local 2182 est là pour rester, bien vivant au Québec et invite ses membres à voter FTQ-Construction lors de période de vote du 3 au 22 juin 2024.

À propos du Millwright's Regional Council (MRC)

En collaboration avec ses partenaires industriels, propriétaires et entrepreneurs, MRC met en place des partenariats axés sur la sécurité pour protéger la santé et le bien-être de ses mécaniciens de chantier. Engagé envers la sécurité, la fiabilité, le respect et le professionnalisme, MRC est un partenaire incontournable de la production industrielle.

À propos de la FTQ-Construction

La FTQ-Construction représente plus de 90 000 travailleurs et travailleuses de la construction. Elle a le mandat de négocier les conventions collectives applicables dans les sous-secteurs d'activités (industriel, commercial et institutionnel, génie civil et voirie, résidentiel) et de voir à leur application. Au-delà de ce mandat traditionnel, la FTQ-Construction veut s'assurer d'être présente dans l'ensemble des débats représentant un intérêt pour les travailleurs et les travailleuses qu'elle représente.

SOURCE Mécanicien industriel, millwright - section locale 2182

7 mai 2024 à 06:00

