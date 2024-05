LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE EST HEUREUSE DE S'ASSOCIER AVEC L'ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE





Les deux organismes collaborent pour renforcer les compétences professionnelles des conseillers en services financiers

Quatre formations de qualité de l'APFF seront disponibles gratuitement pour les membres

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (la « Chambre » ou la « CSF ») est heureuse de s'associer avec l'Association de planification fiscale et financière (l'« APFF ») afin d'accroître son offre de formations continue disponible pour les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. Par ailleurs la Chambre est heureuse d'offrir à ses membres quatre formations de qualité de l'APFF gratuitement pour les membres. Ainsi, les membres de la Chambre peuvent dès à présent suivre une formation de l'APFF reconnue par la Chambre et obtenir les UFC correspondantes.

«?Nous voulons assurer une protection optimale du public et renforcer la confiance des consommateurs envers l'écosystème financier. La formation continue est l'un des piliers sur lesquels nous nous appuyons pour accomplir notre importante mission et il nous importe d'être en phase avec les besoins exprimés des membres en matière de développement », a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la Chambre. «?Comme notre fiscalité au Canada devient de plus en plus complexe, ce nouveau partenariat vient répondre à cet enjeu tout en s'inscrivant dans notre stratégie visant à démocratiser l'accès à des formations de qualité. Ce partenariat avec l'APFF marque une étape importante dans la mise en place d'initiatives structurantes et témoigne de l'engagement de nos deux organisations à promouvoir l'excellence et le développement en continu au sein de l'industrie. »

« Cette collaboration avec la CSF constitue une avancée majeure dans notre engagement à rendre davantage accessibles des formations de haute qualité aux professionnels du secteur financier. Nous sommes convaincus que cela contribuera à renforcer les compétences et l'expertise des membres des deux organisations. Les questions fiscales et juridiques peuvent prendre une place importante dans le cadre des conseils en services financiers. C'est le cas notamment lorsque les professionnels conseillent des clients entrepreneurs ou des personnes ayant des situations de vie complexes. Les choix des produits offerts doivent être adaptés aux particularités et aux défis de ces situations. Les formations de l'APFF apportent ainsi des outils précieux aux membres de la CSF », a déclaré pour sa part le président-directeur général de l'APFF, Me Maurice Mongrain.

Quatre formations de l'APFF offertes gratuitement aux membres de la CSF

Afin de faciliter l'accès à des formations de qualité reconnues, la CSF intégrera les quatre formations suivantes de l'APFF à sa plateforme d'apprentissage en ligne et offrira à ses membres la possibilité exclusive de les suivre gratuitement, lorsqu'elles sont souscrites sur son site Internet :

Cours en fiscalité

Cours 21 - Revenus de placement des particuliers (2 UFC en assurance de personnes ou épargne collective) - mise à jour en cours, disponible à l'été 2024

Cours 26 - Incidences fiscales des produits financiers et planification de la retraite (3 UFC en assurance de personnes ou épargne collective) - disponible dès maintenant

Cours 27 - Assurances et rentes (3 UFC en assurance de personnes) - disponible dès maintenant

Cours de base en droit

Cours 07 - Décès et planification testamentaire (3 UFC en assurance de personnes) - mise à jour en cours, disponible à l'été 2024

Une majorité des formations de l'APFF intégrées à l'offre de la CSF

Il est prévu que toutes les formations de l'APFF, qui sont pertinentes au développement professionnel des membres de la Chambre et qui répondent aux exigences de formation continue, seront reconnues par la CSF afin d'accroître son offre de formation continue. Le cadre de cette collaboration marque une étape importante dans l'élaboration de la stratégie de développement professionnel de la CSF et témoigne de l'engagement continu des deux organisations à promouvoir l'excellence dans le secteur financier. Voici la liste des formations de l'APFF reconnues par la CSF et à laquelle viendront s'ajouter d'autres formations :

Cours en fiscalité

Matière assurance de personnes

Cours 02 - Convention entre actionnaires (2 UFC)

Cours 07 - Décès et planification testamentaire (3 UFC)

Cours 20 - Sociétés de personnes (2 UFC)

Cours 24 - Travailleurs autonomes (2 UFC)

Cours 27 - Assurances et rentes (3 UFC)

Cours 28 - Transactions familiales et divorce (2 UFC)

Cours 29 - Impôt sur le revenu et le décès (2 UFC)

Cours 30 - Fiducie, partie 1 (3 UFC)

Cours 31 - Fiducie, partie 2 (2 UFC)

Cours 32 - Planification testamentaire et post mortem (3 UFC)

Cours 33 - Transmission d'entreprises - Aspect humain (2 UFC)

Cours 34a - Transmission d'entreprises - Évaluation (3 UFC)

Cours 35 - Transmission d'entreprises - Aspect fiscal (4 UFC)

Matière épargne collective

Cours 09 - Rémunération de l'employé et de l'actionnaire dirigeant (2 UFC)

Cours 10 - Société de services et incorporation des professionnels (2 UFC)

Cours 15 - Société de portefeuille (3 UFC)

Cours 21 - Revenus de placement des particuliers (2 UFC)

Cours 26 - Incidences fiscales des produits financiers et planification de la retraite (3 UFC)

Matières générales

Cours 01 - Incorporation d'une entreprise (2 UFC)

Cours 07 - Calcul de l'impôt (2 UFC)

Cours 11 - Achat d'actifs/Achat d'actions (2 UFC)

Cours 12 - Transfert d'actifs à une société (2 UFC)

Cours 23 - Immobilier (2 UFC)

Cours 42 - Immobilier (2 UFC)

Cours 47 - Assujettissement des particuliers non résidents à l'impôt canadien (3 UFC)

Cours 48 - Émigration et immigration des particuliers/Aspects fiscaux (2 UFC)

Cours 50 - Fiscalité américaine des particuliers (2 UFC)

Cours de base en droit

Matière assurance de personnes

Cours 02 - Droit de la famille (partie 1) (3 UFC)

Cours 05 - Administration du bien d'autrui (3 UFC)

Matières générales

Cours 02 - Droit de la famille (partie 2) (1 UFC)

Formations en ligne (La version en différé de ces webinaires est en cours de reconnaissance)

Matière épargne collective

Avantages fiscaux découlant de la philanthropie - webinaire en ligne du 1er février 2024 (1 UFC)

Calcul de l'impôt minimum de remplacement - webinaire en ligne du 29 février 2024 (1 UFC)

Donation entre vifs : charité bien ordonnée va de pair avec fiscalité - webinaire en ligne du 24 janvier 2024 (1 UFC)

Impact de l'augmentation des taux d'intérêt (taux prescrits et règles d'attribution) - webinaire en ligne du 14 décembre 2023 (1 UFC)

Matières générales

Colloque sur le transfert d'entreprise 2024 - webinaire en direct du 21 mars 2024 (7 UFC)

Les membres de la Chambre qui ont suivi depuis le 1er décembre 2023 des formations de l'APFF qui sont reconnues par la CSF pourront voir inscrire les UFC à leur dossier. Pour recevoir leur attestation, ils sont invités à communiquer avec le service aux membres de l'APFF à l'adresse [email protected].

Les membres de la CSF peuvent s'inscrire à ces formations et consulter l'offre complète de formations de l'APFF en visitant leur site Internet au apff.org/fr/.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34?000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

À propos de l'Association de planification fiscale et financière

L'Association de planification fiscale et financière a pour mission de diffuser les connaissances et développer les compétences en fiscalité et en planification financière, tout en étant un facilitateur d'interactions entre ses membres et les instances gouvernementales. Depuis près de 50 ans, l'APFF s'appuie sur des valeurs fortes de compétence, de confiance, d'accessibilité et de rassemblement pour garantir des formations de qualité et une exactitude des savoirs qu'elle diffuse aux 2 800 fiscalistes et planificateurs financiers qui en sont membres. www.apff.org

7 mai 2024 à 06:00

