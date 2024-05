CIMA+ A ÉTÉ CHOISIE PAR BC HYDRO POUR FOURNIR DES SERVICES D'INGÉNIERIE DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION, AINSI QUE DES SERVICES DE LIVRAISON DE PROJETS





VANCOUVER, BC, le 6 mai 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été choisie par BC Hydro & Power Authority (BC Hydro) pour travailler en équipe afin de fournir des services d'ingénierie en transport et distribution d'électricité et en réalisation de projets.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie d'investissement de BC Hydro, qui s'étend sur une décennie et vise à moderniser le réseau électrique et à fournir une énergie fiable à nos communautés, tout en poursuivant son engagement envers l'électrification et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

«?En mettant l'accent sur le développement durable qui englobe à la fois la qualité, la sécurité, la gestion efficace des projets, la pensée dynamique et l'inclusion des parties prenantes, CIMA+ est rapidement devenue un partenaire de confiance pour les clients de la Colombie-Britannique et a développé des relations stratégiques à long terme avec de nombreuses entreprises de services publics à travers le Canada. Nous sommes heureux de voir notre partenariat avec BC Hydro se développer?», a déclaré Steeve L'Heureux, premier vice-président, Énergie et ressources chez CIMA+.

«?CIMA+ possède une expertise complète, de la conception à la mise en route des projets, dans le secteur de l'énergie et des ressources. Notre équipe d'experts à travers le Canada adopte une approche multidisciplinaire qui fournit un accès direct à toute l'expertise en ingénierie dont nos clients ont besoin pour construire ou moderniser leur système de transport et de distribution d'électricité. Nous sommes convaincus que l'approche de service entièrement intégrée que nous avons perfectionnée au cours des 30 dernières années sera bénéfique à BC Hydro?», a ajouté M. L'Heureux.

Le contrat-cadre de services a une durée de sept ans et peut être prolongé jusqu'à 20 ans, ce qui concrétise le partenariat à long terme. Le champ d'application du contrat est multidisciplinaire et comprend les services d'ingénierie et de réalisation de projets pour les lignes de transport, la distribution et les postes électriques. Les services couvrent la gestion de projet, l'ingénierie électrique, civile, structurelle, de protection et de contrôle, et de télécommunications.

Pour en savoir plus sur le plan décennal intitulé Power Pathway : Building B.C.'s Energy Future, visitez bchydro.com.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies opérationnelles (incluant systèmes de communication) et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3?000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : cima.ca/British-Columbia

