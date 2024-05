Les outils numériques de BMO sont récompensés pour leur innovation et leur expérience client par deux prix Digital CX 2024





Les outils FinancesFutées BMO et Objectifs d'épargne de BMO ont reçu respectivement le prix de l'utilisation exceptionnelle des circuits numériques pour une expérience client améliorée et le prix de la meilleure mise en oeuvre technologique pour l'expérience client numérique.

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir reçu deux prix Digital CX de la part de The Digital Banker pour son leadership en matière d'innovation numérique et pour avoir aidé ses clients à améliorer leurs finances :

Utilisation exceptionnelle des circuits numériques pour une expérience client améliorée : FinancesFutées BMO, la plateforme d'éducation financière en ligne gratuite, a aidé les Canadiens à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à acquérir une littératie financière partout et en tout temps. La plateforme numérique complète comprend plus de 40 modules d'apprentissage interactifs personnalisés sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accès à la propriété et les placements. Accessible non seulement aux clients de BMO, mais aussi à tous les Canadiens, BMO est reconnu pour son engagement à offrir une expérience complète et holistique.

FinancesFutées BMO, la plateforme d'éducation financière en ligne gratuite, a aidé les Canadiens à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à acquérir une littératie financière partout et en tout temps. La plateforme numérique complète comprend plus de 40 modules d'apprentissage interactifs personnalisés sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accès à la propriété et les placements. Accessible non seulement aux clients de BMO, mais aussi à tous les Canadiens, BMO est reconnu pour son engagement à offrir une expérience complète et holistique. Meilleure mise en oeuvre technologique pour l'expérience client numérique : À l'aide de l'appli Services mobiles BMO, la fonction Objectifs d'épargne de BMO a aidé les clients à établir facilement des objectifs d'épargne, comme pour des études, des événements marquants ou des voyages et des vacances, à faire le suivi de leurs contributions à l'atteinte de ces objectifs, à recevoir des mises à jour lorsqu'ils ont franchi des étapes importantes et à rester motivés à les atteindre en liant leur compte d'épargne canadien. Depuis son lancement, les clients ont fixé plus de 100 000 objectifs.

« Ces reconnaissances témoignent de l'approche axée sur le numérique qu'a adoptée BMO pour aider un plus grand nombre de Canadiens à renforcer leur littératie financière, à gérer commodément leurs finances et à atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. En consacrant nos efforts à rencontrer nos clients là où ils se trouvent grâce à des expériences de premier ordre, nous continuons à répondre à l'évolution de leurs besoins et à leur donner les moyens d'améliorer leurs finances. »

« Les deux prix Digital Banker CX témoignent de l'engagement continu de BMO à offrir une expérience client innovante, attrayante et personnalisée, a ajouté Peter Poon, chef, Services numériques et innovation, Canada, BMO. C'est une preuve de la capacité de notre équipe à cocréer avec nos clients des solutions bancaires numériques de classe mondiale qui améliorent les résultats financiers. »

Les prix Digital Banker CX représentent le seul programme au monde qui vise à reconnaître l'innovation en matière d'expérience client numérique à l'échelle de l'écosystème des services financiers. Les prix soulignent l'excellence dans l'utilisation des actifs numériques au sein du secteur des services financiers et célèbrent les contributions aux innovations, les améliorations technologiques et les engagements à l'égard de la transformation numérique.

BMO continue à montrer la voie, en tant que banque axée sur le numérique, prête pour l'avenir et déterminée à offrir des expériences numériques de premier plan qui donnent aux clients les moyens d'améliorer leurs finances. Ces prix représentent une autre étape du parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuient sur les solides antécédents de la Banque en matière de reconnaissances sectorielles.

Pour plus d'informations sur les prix Digital CX, veuillez consulter le site www.thedigitalbanker.com/awards/digital-cx-awards/ (en anglais).

Pour en savoir plus sur les outils et les ressources mis à la disposition des clients par BMO pour les aider à établir, à suivre et à gérer leurs finances personnelles, veuillez consulter le site www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

6 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :