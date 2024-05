Xylem dévoile la Reuse Brew





Dans le cadre d'une initiative innovante visant à lutter contre la pénurie croissante d'eau en Europe, le chef de file mondial des technologies de l'eau Xylem (NYSE : XYL) annonce aujourd'hui le lancement de Reuse Brew. Cette bière bavaroise unique, fabriquée à base d'eaux usées traitées de haute qualité, marque une avancée significative dans les technologies de recyclage de l'eau et offre une solution durable aux défis grandissants posés par le changement climatique.

Le développement de Reuse Brew est l'aboutissement d'un partenariat entre la chaire des technologies de brasserie et de boisson de l'Université technique de Munich (TUM), la chaire d'ingénierie en systèmes d'eaux urbaines de la TUM, la ville de Weissenburg en Bavière, et Xylem. Cette collaboration met en valeur le potentiel de transformation des technologies avancées de traitement de l'eau dans la production d'une bière appétissante, en promouvant des pratiques de gestion durable de l'eau à travers l'Europe.

« Reuse Brew n'est pas seulement une bière exceptionnelle ; elle illustre les vastes capacités du recyclage de l'eau dans la lutte contre le problème urgent de la rareté de l'eau », déclare Roxana Marin-Simen de Redaelli, vice-présidente, Europe centrale et pays nordiques, Xylem. « Ce projet est un phare des technologies modernes et durables de recyclage des eaux usées et souligne l'importance d'utiliser les ressources locales pour atténuer la pression des eaux souterraines et assurer la sécurité de l'approvisionnement pendant les périodes de sécheresse. »

Au coeur de la production de Reuse Brew se trouvent les procédés oxydatifs d'ozonation et d'oxydation avancée par irradiation UV et peroxyde d'hydrogène, associés à des procédés sophistiqués de filtration et de purification, y compris la nanofiltration. Ces technologies éliminent efficacement les contaminants chimiques et microbiens par oxydation et adsorption, garantissant ainsi la qualité de la bière.

« La source d'eau ne doit pas déterminer sa valeur, mais plutôt sa sécurité et sa qualité », déclare le professeur Jörg E. Drewes de la TUM. « Notre collaboration avec Xylem sur le projet Reuse Brew souligne le caractère pratique de la conversion des eaux usées en eau potable salubre grâce aux technologies existantes. »

La station d'épuration de Weissenburg, la première station d'épuration avec traitement avancé pour éliminer les micropolluants organiques en Bavière à l'aide de la technologie d'ozonation de Xylem, a joué un rôle crucial en fournissant des effluents traités pour le projet Reuse Brew.

Xylem vous invite à déguster sa Reuse Brew à l'occasion de l'IFAT Munich 2024, le premier salon professionnel de la gestion de l'eau, des eaux usées, des déchets et des matières premières. L'événement se déroulera du 13 au 17 mai au Messe München. L'équipe Xylem sera située dans le hall B1, stand 150. Vous pourrez nous rejoindre tous les jours pour la Reuse Happy Hour à 16h pour déguster la Reuse Brew et repartir avec une bouteille de cette boisson unique.

