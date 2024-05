Le groupe QNB nomme l'acteur de premier plan Ahmed Helmy comme ambassadeur de la marque





DOHA, Qatar, 5 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d'Afrique, est fier d'annoncer la signature du célèbre acteur Ahmed Helmy en tant que nouvel ambassadeur de sa marque.

L'annonce s'inscrit dans la vision du Groupe et dans les valeurs d'innovation et d'excellence reflétées par sa marque. Ahmed Helmy, l'un des artistes les plus influents de sa génération dans la région et son engagement humanitaire et artistique, fait de lui l'ambassadeur idéal pour consolider les valeurs de la marque et contribuer aux efforts du groupe pour bâtir un avenir meilleur pour tous.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ahmed renforcera l'image de la Banque en tant qu'institution financière de premier plan engagée à fournir la meilleure expérience client, à attirer une nouvelle clientèle, à soutenir la vision et la marque du groupe et à établir des relations avec la clientèle.

Commentant cette annonce, Mme Heba Ali Al Tamimi, vice-présidente exécutive principale de QNB Group Communications, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Ahmed Helmy en tant qu'ambassadeur de notre marque. Sa carrière exceptionnelle fait de lui la personnalité idéale pour représenter notre marque. Nous espérons que cette collaboration soutiendra l'engagement du groupe QNB à fournir les meilleures solutions et services innovants, renforçant ainsi notre position en tant qu'institution financière de premier plan, tout en ayant un impact durable sur les communautés dans lesquelles nous opérons et en renforçant la position de la QNB en tant que partenaire financier de confiance dans la région. »

Ce partenariat reflète les valeurs communes d'Ahmed Helmy avec QNB, une icône bancaire engagée dans les normes les plus élevées d'innovation, d'excellence et de réussite.

QNB Group se classe actuellement comme la marque bancaire la plus précieuse au Moyen-Orient et en Afrique. Par l'intermédiaire de ses filiales et de ses sociétés associées, le groupe est présent dans plus de 28 pays sur trois continents et propose une gamme complète de produits et de services de pointe. Il emploie au total 30 000 personnes réparties sur 900 sites et dispose d'un réseau de 5000 distributeurs automatiques de billets.

