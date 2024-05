/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Crise du logement et santé mentale Plus de 300 organismes québécois pressent François Legault d'agir/





MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - Face à une détérioration alarmante de la santé mentale des locataires, le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) et le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) ont uni leurs voix pour demander des actions urgentes en faveur du logement, en annonçant la publication d'une lettre ouverte intitulée Crise du logement et santé mentale : Au secours !, qui a été signée par plus de 300 organismes québécois, adressée au Premier ministre François Legault. Une conférence de presse se tiendra pour présenter cette démarche et présenter des données inédites tirées d'un coup de sonde mené auprès de 35 groupes communautaires québécois.

Quoi : Conférence de presse et témoignages de personnes vivant de plein fouet la crise du logement, ou de personnes travaillant à leurs côtés.

Date : Dimanche 5 mai 2024

Heure : 11h

Lieu : Centre de soir Denise-Massé, 1713 R. Atateken, Montréal, et Facebook live

4 mai 2024 à 15:47

