Autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval - Ouverture de la nouvelle sortie vers la voie de desserte, à la hauteur du boulevard Industriel





LAVAL, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la mise en service, à compter du 17 mai prochain, de la nouvelle sortie no 22 Sud menant de l'autoroute 440, en direction ouest, vers la voie de desserte, tout juste après la sortie du boulevard Industriel.

Ce nouvel aménagement vise à améliorer la fluidité de la circulation en séparant les mouvements des usagers qui se dirigent vers la voie de desserte de ceux qui empruntent la sortie no 24 Boulevard Industriel.

À noter que l'actuelle sortie no 22 Autoroute 15/Montréal/St-Jérôme/Boul. Chomedey sera éventuellement fermée pour permettre la mise en service de la bretelle aérienne qui est en construction et qui mènera directement des voies rapides de l'autoroute 440, en direction ouest, à l'autoroute 15, en direction nord.

Rappelons que ce projet comprenait également l'ajout d'une entrée provenant de la voie de desserte vers l'autoroute 15 en direction nord, située au sud de l'autoroute 440 et qui est ouverte à la circulation depuis septembre 2022.

Le Ministère tient à rappeler que la limite de vitesse en zone de chantier est réduite à 80 km/h sur les voies rapides des autoroutes 440 et 15 et à 50 km/h sur les voies de desserte. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Liens connexes

Page Web : Échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval - Sécurisation et amélioration de la mobilité.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

16 mai 2024 à 16:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :