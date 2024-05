/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Anandasangaree, le ministre O'Regan et la ministre Valdez appelleront tous les parlementaires à adopter la Loi d'exécution du budget sans délai/





OTTAWA, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des relations Couronne-Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise, feront une annonce commune pour le soutien à la croissance, aux petites entreprises et à la réconciliation économique avec les peuples autochtones, et pour appeler tous les parlementaires à adopter la Loi d'exécution du budget.

Date : Le 2 mai 2024

Heure : 13 h 30 (HE)

Lieu :

Salle 135-B

111, rue Wellington, édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario) K1A 0A2

Participation des médias :

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

