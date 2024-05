Le jeu de rôle de pâtisserie « Aeruta » a été lancé en accès anticipé sur PC via STEAM le 15 mai





Vous aimez le pain et les sucreries ? Si oui, Aeruta est peut-être le jeu parfait pour vous ! Aeruta est un jeu de rôle de simulation de gestion et d'action qui se déroule dans une boulangerie où l'on trouve des pains sucrés et salés. Découvrez Aeruta , une fusion captivante entre l'univers des jeux de donjons et dragons et la gestion d'une boulangerie, combinant aventure et plaisir culinaire.

Lien YouTube : https://youtu.be/nEq7vO7x0Po

L'éditeur de jeux indépendants GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. basé à Tokyo a annoncé aujourd'hui qu' Aeruta , le jeu de rôle et d'action de style anime avec des personnages hauts en couleurs et adorables, a été lancé en accès anticipé sur PC via STEAM le 15 mai.

L'histoire commence lorsqu'au cours d'une aventure, Chaya, une jeune fille renarde qui aspire à devenir une héroïne, brise accidentellement le four d'une boulangerie. Devant couvrir la dette pour les dommages, elle n'a pas d'autre choix que de commencer à travailler dans la boulangerie en question.

Bien que n'ayant aucune expérience en pâtisserie, Chaya aide à tenir la caisse du magasin et s'embarque dans diverses aventures pour rassembler des ingrédients de pâtisserie. Où cette étrange histoire va-t-elle mener Chaya ?

Partez à l'aventure et découvrez de nouveaux ingrédients

Il semblerait qu'il manque quelques ingrédients dans le garde-manger... Vous aurez besoin d'un maximum d'ingrédients pour réaliser de nombreuses recettes spéciales. N'ayez crainte, car tous les ingrédients dont vous aurez besoin peuvent être collectés auprès de différents ennemis prêts à vous affronter au cours de l'épopée qui sera la vôtre. Par exemple, vous pourrez obtenir des pinces à pain auprès des monstres crabes, des bonbons Lucky Star auprès des Lucky Stars et des boulettes de pâte moelleuses auprès des Patty Kings.

Mais ne vous fiez pas à l'apparence mignonne des monstres ! Obtenir ces ingrédients spéciaux n'est pas une mince affaire. Les monstres que vous croiserez sur votre route sont incroyablement puissants, et il se peut que vous soyez essoufflé par le combat et que vous ayez besoin d'un en-cas pour vous recouvrer la santé !

Faites flotter l'arôme du pain fraîchement cuit dans toute la ville

Les ingrédients obtenus par Chaya sont remis à Effie, la boulangère et propriétaire de la boulangerie, qui fabrique les meilleurs pains du monde. Pendant ce temps, Chaya, qui n'a aucune expérience en boulangerie, est chargée de réapprovisionner le pain et de tenir la caisse. Appuyez sur les touches directionnelles au bon moment pour effectuer les transactions avec les clients et augmenter les ventes. Gagnez suffisamment d'argent grâce aux ventes, et vous pourrez bientôt rembourser votre dette, réparer le précieux four d'Effie et permettre à l'arôme du pain frais de flotter dans toute la ville !

Embarquez pour un voyage avec des amis hauts en couleurs

Ce ne peut être que le destin qui a conduit Chaya dans cette ville où elle pourrait devenir une héroïne ! Au fur et à mesure que l'histoire progresse, divers personnages apparaissent au niveau de l'îlot central pour aider Chaya dans ses aventures et soutenir la boulangerie. Chaya deviendra bientôt une héroïne en nouant des liens avec les résidents, comme Effie, l'oursonne passionnée par la fabrication du pain, et Bollio, un mouton qui l'aidera à réparer le four d'Effie.

Participez à l'aventure de Chaya et découvrez tous les pains les plus extraordinaires !

Restez à l'affût des autres nouvelles concernant Aeruta et ajoutez le jeu à votre bibliothèque STEAM dès maintenant !

https://store.steampowered.com/app/2286780/Aeruta/

Pour plus d'informations sur ce titre et sur d'autres jeux de GRAVITY GAME ARISE Co, Ltd, veuillez consulter la page https://gravityga.jp/company_en/ ou suivez le compte Twitter officiel de l'entreprise à l'adresse https://twitter.com/start_gravityEN.

Des actifs supplémentaires sont disponibles dans la salle de presse de GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. à l'adresse suivante :

https://drive.google.com/drive/folders/14qgaNxIwCuGftWnUX1ARXjuu5Ec-Tr6z

