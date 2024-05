Des soins anticancéreux adaptés aux ressources, y compris les problèmes de santé coexistants du VIH et du cancer, seront abordés lors de la conférence de Nairobi





La collaboration internationale visant à améliorer les résultats en matière de cancer en Afrique subsaharienne s'efforce de mettre à jour des directives harmonisées consensuelles sur plusieurs sujets clés de l'oncologie, notamment la meilleure façon de traiter les personnes atteintes à la fois de cancer et du VIH.

NAIROBI, Kenya, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Des experts locaux et internationaux se réunissent à Nairobi, au Kenya, pour mettre à jour les directives de pratique clinique dans le cadre des travaux en cours avec Allied Against Cancer - une collaboration entre le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), African Cancer Coalition (ACC), American Cancer Society (ACS) et Clinton Health Access Initiative (CHAI). La conférence rassemble des experts en la matière pour mettre à jour les NCCN Harmonized Guidelinestm (Lignes directrices harmonisées du NCCN) pour l'Afrique subsaharienne, dont le traitement du cancer chez les personnes atteintes du VIH et d'autres sujets importants. L'événement se déroule du 1er au 3 mai 2024.

Les NCCN Harmonized Guidelinestm pour l'Afrique subsaharienne sont disponibles gratuitement sur le site NCCN.org/harmonized ou via l' appli de la Bibliothèque Virtuelle NCCN Guidelines® (directives du NCCN).

« Les lignes directrices publiées ont un impact direct sur l'amélioration du traitement du cancer pour les personnes vivant avec le VIH en atténuant les craintes d'interactions médicamenteuses et en confirmant la sécurité et la nécessité des traitements couramment utilisés, a déclaré le professeur Warren Phipps, directeur médical, Uganda Cancer Institute ? Fred Hutch Collaboration. De nombreux cancers surviennent plus fréquemment chez les personnes atteintes du VIH et du sida, y compris les cancers classant sida, comme le lymphome non hodgkinien, le sarcome de Kaposi et le cancer invasif du col de l'utérus. Les cancers non classants SIDA sont également en hausse dans cette population à mesure que le traitement du sida s'améliore, ce qui entraîne une espérance de vie plus longue. L'Afrique subsaharienne est touchée de manière disproportionnée par le VIH/sida, ce qui rend particulièrement nécessaire d'avoir des directives spécifiques à cette région. »

Les NCCN Harmonized Guidelinestm utilisent des recommandations à code couleur pour délimiter les meilleurs soins possibles contre le cancer dans divers contextes et en fonction de la disponibilité des ressources. Elles sont basées sur les Directives de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®), des recommandations consensuelles d'experts basées sur des données probantes maintenues par des panels multidisciplinaires de cliniciens et de chercheurs de premier plan. Allied Against Cancer s'engage à mettre à jour ces directives sur mesure au moins tous les deux ans, en rencontrant des oncologues locaux en Afrique subsaharienne pour partager leur expertise et leur expérience.

« Ces réunions nous offrent des opportunités uniques et productives de partager des connaissances entre différents pays et spécialités, a déclaré la professeure Shanthi Sivendran, vice-présidente du soutien aux soins en cancérologie, American Cancer Society. En normalisant les approches thérapeutiques basées sur les dernières données probantes, nous pouvons nous assurer que les patients reçoivent des soins optimaux. Ces lignes directrices fournissent également un schéma directeur sur la meilleure façon d'accroître la capacité dans les domaines où les ressources sont limitées. »

La conférence de Nairobi se concentrera sur les mises à jour des NCCN Harmonized Guidelinestm pour les personnes vivant avec le VIH, ainsi que sur les types de cancer suivants :

Cancer du sein

Sarcome de Kaposi

Mésothéliome pleural malin

Cancer du poumon non à petites cellules

Cancer primitif inconnu (cancer d'origine primitive inconnue)

Cancer de la prostate

Cancer du poumon à petites cellules

Thymomes et carcinomes thymiques

Le groupe mettra également à jour les NCCN Harmonized Guidelinestm axées sur la prévention et les soins de soutien, notamment :

Dépistage et diagnostic du cancer du sein

Prévention et traitement des infections liées au cancer

Dépistage précoce du cancer de la prostate

Le professeur William J. Gradishar, Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University, président du groupe d'experts sur les lignes directrices du NCCN pour le cancer du sein participe à la réunion, ainsi que le professeur Gregory J. Riely, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, président du panel des lignes directrices du NCCN pour le cancer du poumon non à petites cellules/mésothéliome/thymomes et carcinomes thymiques et le professeur Manoj P. Menon, Fred Hutch Cancer Center, qui est membre des panels des lignes directrices du NCCN pour le cancer chez les personnes atteintes du VIH et du sarcome de Kaposi.

« Les lignes directrices harmonisées du NCCN illustrent notre engagement à faire progresser les soins en cancérologie et à réduire les disparités mondiales en matière d'accès et de résultats liés au cancer, a déclaré la professeure Crystal S. Denlinger, directrice générale du NCCN. Nous espérons que leur utilisation et leur mise en oeuvre continues mènent à des améliorations tangibles et régulières de la prévention et du traitement du cancer en Afrique subsaharienne et contribuent à de meilleurs résultats en matière de santé pour les personnes dans toute la région. »

Les NCCN Harmonized Guidelinestm pour l'Afrique subsaharienne ont été approuvées par les ministères fédéraux de la santé et les principaux centres de cancérologie en Éthiopie, au Liberia, au Malawi, au Nigeria, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie, soit 44 % de la population de l'Afrique subsaharienne. Pour en savoir plus sur les efforts déployés par Allied Against Cancer en vue d'améliorer les résultats en matière de cancer, consultez le site alliedagainstcancer.org .

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de centres anticancéreux de premier plan dédiée aux soins pour les patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à l'amélioration et à la facilitation de la qualité, de l'efficacité, de l'équité et de l'accessibilité des soins en cancérologie afin que tous les patients puissent vivre une vie meilleure. Les Directives de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des données probantes et un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de support. Elles constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et la politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les NCCN Guidelines for Patients® fournissent des informations spécialisées sur le traitement du cancer afin d'informer et de responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien de la NCCN Foundation ®. Le NCCN encourage également la formation continue, les initiatives mondiales, la politique, la collaboration en matière de recherche et la publication dans le domaine de l'oncologie. Consultez le site NCCN.org pour en savoir plus.

À propos de l'American Cancer Society

L'American Cancer Society est une organisation de premier plan de lutte contre le cancer dont la vision est de mettre fin au cancer tel que nous le connaissons, pour tout le monde. Depuis plus de 100 ans, nous améliorons la vie des personnes atteintes de cancer et de leurs familles en tant que seule organisation à lutter contre le cancer grâce à la défense des droits, à la recherche et au soutien des patients. Nous nous engageons à faire en sorte que chacun ait la possibilité de prévenir, de détecter, de traiter et de survivre au cancer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cancer.org ou appelez notre ligne d'assistance 24 heures sur 24 au 1-800-227-2345. Restez en contact avec nous sur Facebook , Twitter et Instagram .

