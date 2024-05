La vitrine de l'innovation démontre une influence croissante





PÉKIN, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage du China Daily :

Le Forum ZGC 2024 de Pékin a présenté un large éventail des dernières innovations technologiques.

L'événement s'est déroulé du 25 au 29 avril et comprenait 128 activités, dont des forums et des conférences, des échanges technologiques, des présentations de réalisations technologiques et des concours technologiques.

Plus de 120 scientifiques et académies de renommée mondiale, originaires du pays et de l'étranger, ont prononcé des discours lors de la séance plénière de la conférence annuelle du forum ZGC 2024 et de 60 forums parallèles, afin de partager leur vision des technologies de pointe et des industries connexes.

Parmi les orateurs, plus de 30 % étaient originaires de l'étranger, dont plus de 10 lauréats du prix Nobel, de la médaille Fields et du prix Turing.

Parmi les participants, on comptait également des représentants de 218 ministères étrangers et organisations internationales, de 162 universités nationales et internationales, ainsi que des participants de tout le pays.

Le monde des affaires en particulier s'est montré très intéressé, avec la participation de dirigeants de 225 institutions de capital-risque, de plus de 100 entreprises licornes et de plus de 10 000 entreprises technologiques.

La compétition internationale de technologies avancées de Zhongguancun 2024 a reçu 1 280 projets de 74 pays et régions d'outre-mer, ce qui représente plus de 40 % du nombre total de candidatures.

Au cours du salon international des technologies de Zhongguancun 2024, des sessions de rencontres technologiques conçues pour la coopération avec de nombreux pays tels que le Royaume-Uni, l'Italie, la Corée du Sud et le Japon ont été organisées.

Au total, 309 projets de coopération ont été signés lors du forum ZGC de cette année, pour une valeur contractuelle totale de 67,32 milliards de yuans (9,30 milliards de dollars).

Le forum ZGC couvrait une grande variété de secteurs. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, divers dialogues ont été menés sur des sujets d'actualité tels que l'innovation en matière d'architecture de modèles, l'éthique et la sécurité de l'IA, et l'intelligence incarnée, afin d'améliorer la recherche et l'évaluation visionnaires.

Dans le domaine des sciences de la vie, d'importantes réalisations technologiques de pointe ont été annoncées dans des domaines tels que les interfaces cerveau-machine et la biofabrication synthétique.

En ce qui concerne les sciences spatiales, des discussions approfondies ont eu lieu sur le cosmos extrême, les ondulations de l'espace-temps et d'autres domaines, et les dernières réalisations technologiques telles que la fusée porteuse Zhuque-2 ont été présentées.

En outre, une série de rapports de recherche de haut niveau ont été publiés, qui sont « d'une importance significative pour saisir les tendances mondiales à l'avant-garde de la science et de la technologie ».

