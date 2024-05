Invitation aux médias - Dévoilement du premier Plan stratégique de la mise en valeur des espaces ouverts au centre-ville de Montréal

Henry Zavriyev, fondateur et PDG de Leyad, est fière d'annoncer l'acquisition de l'Hôtel & Spa Lac Brome, une destination de premier plan située au bord du pittoresque Lac Brome. Cette acquisition marque les débuts de Leyad dans le secteur de...

Lors du dernier conseil d'arrondissement de Ville-Marie, les élues et élus ont approuvé la construction de nouvelles rues dans le quartier Sainte-Marie. Ces dernières desserviront les projets immobiliers mixtes d'habitation, de bureaux et de...

Les communautés rurales et francophones en situation minoritaire sont essentielles à la croissance à long terme du Canada, ainsi qu'à notre vitalité linguistique. Cependant, ces communautés sont confrontées à des défis économiques et démographiques...