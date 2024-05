Ouverture du processus de candidature des communautés pour les nouveaux programmes pilotes dans les communautés rurales et francophones





OTTAWA, le 21 mai 2024 /CNW/ - Les communautés rurales et francophones en situation minoritaire sont essentielles à la croissance à long terme du Canada, ainsi qu'à notre vitalité linguistique. Cependant, ces communautés sont confrontées à des défis économiques et démographiques uniques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada lance deux nouveaux programmes pilotes cet automne afin d'attirer les travailleurs qualifiés dont les communautés ont besoin pour assurer leur croissance économique et démographique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a ouvert le processus de candidature des communautés pour le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et le Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Les organismes de développement économiques de partout au Canada sont invités à présenter une demande pour l'un ou l'autre des programmes, ou les deux. Les organismes qui soumettront une demande au nom de leurs communautés devront démontrer qu'ils sont admissibles aux programmes et préciser en quoi l'immigration renforcera leur économie locale.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sélectionnera un maximum de 15 communautés pour participer aux projets pilotes en tenant compte de leurs besoins économiques, de la disponibilité des services et des programmes de soutien aux nouveaux arrivants, et de la capacité des organismes de développement économique à travailler en partenariat avec IRCC. IRCC procédera à l'annonce des participants sélectionnés au cours des prochains mois et commencera leur intégration et leur formation cet automne.

Tous les organismes souhaitant participer aux programmes doivent présenter une demande en ce sens à l'aide du questionnaire d'IRCC d'ici le 2 juillet 2024.

« La promotion de la croissance et de la vitalité des communautés rurales et francophones en situation minoritaire est essentielle à notre identité nationale, et nous reconnaissons les contributions économiques, linguistiques et culturelles uniques que les nouveaux arrivants apportent à ces régions. C'est pourquoi nous mettons en place ces nouveaux programmes pilotes et invitons les communautés rurales et francophones en situation minoritaire hors Québec à présenter une demande. C'est avec enthousiasme que j'entrevois ce travail collaboratif, lequel permettra de répondre aux besoins de ces communautés partout au Canada. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Ensemble, le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et le Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones permettront à IRCC de traiter annuellement jusqu'à 5 500 demandes de résidence permanence.

L'inclusion des nouvelles communautés francophones visées par les programmes d'immigration économique régionale est une mesure de base de la Politique en matière d'immigration francophone d'IRCC.

Le 31 octobre 2023, IRCC a publié Un système d'immigration pour l'avenir du Canada, un rapport qui trace la voie à suivre pour renforcer notre système d'immigration afin de mieux répondre aux besoins de notre pays et des nouveaux arrivants. Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures énoncées dans le rapport, IRCC continue d'explorer les possibilités de renforcer l'immigration régionale, notamment au moyen du Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

21 mai 2024 à 12:05

