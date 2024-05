Partenaires A2, une nouvelle firme d'investissement qui voit le jour





La firme souhaite propulser la croissance des PME du Québec et de l'Est du Canada

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Partenaires A2 , une firme d'investissement fondée en novembre 2023 par deux entrepreneurs, Alexandre Bilodeau et Alexandre Lucas, souhaite créer des partenariats pour soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises à travers le Québec et l'est du Canada.

Le paysage des petites et moyennes entreprises (PME) au Canada sera marqué par une transition majeure, avec plus de 2 000 milliards de dollars en actifs commerciaux susceptibles de changer de propriétaires. Parmi les PME qui seront amenées à changer de mains au fil des prochaines années, presque le tiers seront situées au Québec. Dans ce contexte, la disponibilité des solutions entourant le transfert d'entreprises et la pérennité des PME devient un enjeu crucial, particulièrement dans un marché moins bien desservi en ce qui concerne ce type d'accompagnement.

Partenaires A2 se positionne comme un acteur pouvant répondre à ce besoin. Que ce soit pour un rachat d'entreprise, faciliter une succession familiale, une consolidation sectorielle ou un investissement de croissance, Partenaires A2 offre des solutions sur mesure et adaptées à chaque cas de figure. Chaque opportunité d'investissement est évaluée sur la base de quatre attributs clés. Soit un potentiel de croissance, des qualités différenciatrices, de l'équipe en place ou pouvant être bonifiée avec l'ajout de talents, et un modèle d'affaires qui restera pertinent au courant des prochaines décennies.

« Nous sommes des investisseurs impliqués autant dans des situations minoritaires que majoritaires pour lesquelles nous agissons comme de vrais partenaires agiles afin de générer des opportunités de création de valeur. », déclare Alexandre Bilodeau. « Notre objectif est d'accompagner les équipes de gestion dans la prochaine phase de croissance de leur entreprise en mettant à contribution notre capital, notre expertise et notre écosystème. »

Guidés par la passion, l'ambition, l'intégrité et la rigueur, l'approche des fondateurs est marquée par un engagement envers leurs partenaires, une vision tournée vers l'avenir, une transparence dans les relations professionnelles, et une rigueur analytique dans les décisions d'investissement. Bien plus qu'une simple firme d'investissement, Partenaire A2 est une alliance, une fusion de compétences et de valeurs, visant à accompagner les entreprises dans leur quête de succès et de pérennité.

« Notre approche est flexible et axée sur les besoins uniques de chaque entreprise », souligne Alexandre Lucas, associé chez Partenaires A2, « Que vous soyez à la tête d'une PME, ou un entrepreneur expérimenté cherchant à collaborer avec des professionnels aguerris, nous croyons fermement en l'importance d'établir des partenariats solides basés sur la confiance, la transparence et l'engagement mutuel ».

À propos de Partenaires A2

Fondée en novembre 2023 par Alexandre Bilodeau et Alexandre Lucas, Partenaires A2 est une firme d'investissement dédiée à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises du Québec et de l'Est du Canada. Avec une approche qui repose sur des valeurs d'intégrité, de collaboration et d'engagement envers le succès à long terme des fondateurs, Partenaires A2 souhaite créer des alliances solides avec les équipes de direction dans le but de favoriser leur croissance et de générer une valeur durable.

À propos des associés

Alexandre Bilodeau a acquis une expérience dans les domaines des fusions et acquisitions, des finances et de la comptabilité. Avant de co-fonder Partenaires A2, il a exercé des fonctions d'accompagnement chez Partenaires Walter Capital et KPMG. En tant que Comptable Professionnel Agréé (CPA), il détient un baccalauréat en sciences comptables de la John Molson School of Business ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité de HEC Montréal. Alexandre Bilodeau est également connu pour ses succès en tant qu'athlète de ski acrobatique de niveau international, ayant remporté l'or olympique aux Jeux de Vancouver en 2010 et à Sotchi en 2014.

Alexandre Lucas possède a développé une expérience dans l'accompagnement d'entreprises opérant dans divers secteurs, notamment les services de santé et du bien-être, les services aux entreprises et les biens de consommation. Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en administration des affaires d'HEC Montréal, il a exercé des fonctions d'accompagnement chez Desjardins Marchés des Capitaux et Partenaires Walter Capital avant de co-fonder Partenaires A2.

