TotalEnergies Marketing Canada signe un accord avec Shoreline Lubricants pour la distribution de ses lubrifiants dans les provinces de l'Atlantique





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. se réjouit d'annoncer la signature d'un partenariat commercial avec Shoreline Lubricants, une entreprise spécialisée depuis 1976 dans la distribution de produits lubrifiants et de produits pétroliers au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le cadre de cet accord, Shoreline Lubricants assurera la logistique de proximité et la distribution de la gamme complète de produits lubrifiants TotalEnergies pour servir ce vaste territoire.

TotalEnergies Canada s'associe avec Shoreline Lubricants pour desservir les provinces de l'Atlantique

Grâce à cette collaboration, TotalEnergies renforce à nouveau son réseau de distribution dans ces provinces à fort potentiel. L'entreprise vise ainsi à offrir un meilleur niveau de proximité et de service, en complément à la qualité de ses produits, qui est reconnue au Canada et dans plus de 160 pays.

« La très forte implantation de Shoreline Lubricants sur son territoire, où elle dispose notamment de 3 entrepôts et d'équipements de transport, ainsi que ses 30 années d'expérience dans la distribution de lubrifiants, sont des atouts exceptionnels pour servir une vaste région dans laquelle nos produits connaissent historiquement un grand succès. Grâce à ce partenariat, nous sommes fiers d'accompagner Shoreline Lubricants dans son développement et de renforcer l'accessibilité de nos produits fabriqués à Montréal pour les utilisateurs de lubrifiants et graisses les plus exigeants. Nous concrétisons ainsi notre ambition d'offrir partout au Canada des gammes spécialisées, capables de répondre aux conditions les plus extrêmes, et notre expertise dans les domaines automotive, industriel, minier ou marine », déclare Olivier Gauthier, président de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec TotalEnergies, un leader européen reconnu dans le secteur des lubrifiants. Cette alliance stratégique est une étape clé pour Shoreline Lubricants dans sa quête d'expansion et de renforcement de sa présence dans les provinces de l'Atlantique. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera un vecteur de croissance et de succès mutuels. » déclare Nadine Hébert, vice-présidente de Shoreline Lubricants.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

Depuis 2007, TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue dans tout le Canada une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des véhicules lourds et industriels, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.

Facebook : TotalEnergies Canada Instagram : totalenergies_ca

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 160 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Shoreline Lubricants

Shoreline Lubricants, fondée en 1976, est une entreprise de premier plan dans la distribution de lubrifiants et de produits pétroliers pour les provinces de l'Atlantique. Avec une présence établie dans le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador, nos infrastructures comprenant trois entrepôts stratégiquement situés et une flotte de véhicules de transport dédiée. Forts de plus de 30 ans d'expertise, nous nous engageons à fournir des solutions de lubrification de qualité supérieure à nos clients.

Pour en savoir plus : Shoreline Lubricants

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d'Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).

SOURCE TotalEnergies Marketing Canada Inc

21 mai 2024 à 06:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :