Le Groupe Gibault vend AMM Solutions numériques afin d'accélérer son expansion dans les domaines de la technologie et de l'immobilier





Le Groupe Empire Digital reprendra le flambeau avec une toute nouvelle vision

SAINT-HUBERT, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le Groupe Gibault annonce aujourd'hui la vente d' AMM Solutions numériques (anciennement Agence Mac Média) au Groupe Empire Digital, un regroupement canadien d'agences qui ont pour mission d'accompagner des entreprises dans leurs défis numériques. Cette transaction, qui s'élève à plusieurs millions de dollars, s'inscrit dans un mouvement stratégique du Groupe Gibault visant à renforcer son positionnement dans le domaine des technologies et de l'investissement immobilier.

AMM Solutions numériques a été fondée en 2012 par Anthony Gibault à l'âge de 17 ans. «?C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai décidé de céder les rênes afin de me concentrer pleinement sur de nouveaux projets entrepreneuriaux. Il s'agit d'une formidable occasion pour le Groupe Gibault de passer à la vitesse supérieure dans d'autres créneaux prometteurs : les technologies et l'investissement immobilier.?», affirme Anthony Gibault, fondateur du Groupe Gibault.

AMM Solutions numériques est une agence de numérisation proposant une offre 360 à ses clients, du service conseil jusqu'à l'implantation d'ERP. Depuis sa création, l'agence a collaboré avec plus de 850 entreprises québécoises comme Trévi, NRJ et Raymond Chabot Grant Thornton. Forte de ces relations solides et durables, elle a développé une compréhension approfondie des besoins spécifiques des compagnies locales.

De l'été à la fin de l'année 2023, la transition s'est effectuée en douceur afin d'assurer la continuité des services pour les clients existants et passer officiellement le flambeau au Groupe Empire Digital pour commencer l'année 2024.

«?Je suis fier de la trajectoire parcourue par AMM et je lui souhaite beaucoup de succès sous l'égide du Groupe Empire Digital!?», ajoute Anthony Gibault.

À propos du Groupe Gibault

Fondé en 2015 par Anthony Gibault, le Groupe Gibault est un regroupement d'investisseurs innovants ayant pour mission de créer des projets uniques, aux côtés d'entrepreneurs qui le sont tout autant. Regroupant plus d'une vingtaine d'entreprises évoluant dans divers domaines tels que les technologies ou l'immobilier ( Groupe INVESTIIR ), le groupe se distingue par sa polyvalence et sa vision holistique des opportunités. Le Groupe Gibault a son siège social à St-Hubert et compte plus de 400 employés et collaborateurs dans les entreprises du groupe.

30 avril 2024 à 11:20

