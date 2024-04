Groupe Filgo-Sonic dévoile sa nouvelle image de marque!





SAINTE-MARIE, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Groupe Filgo-Sonic, propriétaire des bannières Filgo, Sonic, Super Soir et de plusieurs autres marques de distributeurs d'énergies, est fier de franchir une nouvelle étape de son évolution. Dorénavant, la marque Filgo devient l'appellation phare qui regroupe les différentes divisions et l'ensemble des employés qui y oeuvrent. Elle cohabitera avec nos marques locales déjà bien en place, dans le but de poursuivre son objectif : celui d'être près de ses clients et de leur réalité.

Cette vidéo promotionnelle démontre bien l'évolution et le positionnement du nouveau Filgo.

Une seule marque

Plus qu'un simple changement de logo, cette nouvelle image propulse l'entreprise vers un futur prometteur avec une équipe regroupée et reconnue sous une seule marque. Filgo devient ainsi la marque de l'entreprise qui englobe la distribution de produits d'énergies, le réseau de Cardlocks, le service de transport en gros et tout le réseau de stations-service et dépanneurs de la chaîne.

Accessibilité, simplicité et proximité résument toujours l'esprit de l'entreprise. Dorénavant, Filgo maximisera l'impact de la marque auprès de ses clients actuels et futurs, tout en centralisant les services de communications et de marketing. Les clients, partenaires, membres affiliés et collègues seront ainsi mobilisés autour d'une seule entité afin de propulser le quotidien de chacun encore et toujours.

Toujours alignée sur une vision commune et sur les mêmes valeurs

Au fil des ans, plusieurs entreprises ont rejoint les rangs de Filgo et de Sonic. Ensemble, elles ont contribué à ce que l'entreprise devienne un chef de file dans le marché, permettant au nouveau Filgo de voir le jour. Ces joueurs locaux cohabiteront avec la nouvelle marque afin de poursuivre l'objectif de proximité avec les clients.

« C'est un changement important pour nos équipes et nos clients, et nous sommes convaincus qu'une marque forte nous permettra d'en offrir plus à nos clients en simplifiant et en uniformisant nos pratiques. Ainsi, le client saura que chez Filgo, on retrouve des produits de qualité et des services essentiels à échelle humaine. Ensemble, nous continuerons de nous aligner sur notre objectif de devenir, d'ici 2025, l'un des plus importants distributeurs d'énergies dans l'est du Canada et être reconnus comme la référence en matière d'expérience client. Je suis très fier de l'évolution de l'entreprise! », mentionne le directeur général, Sonny Lehoux.

Cette nouvelle image actualisée permet également à Filgo de se positionner comme un joueur important dans la transition énergétique qui s'effectue au Québec. La couleur verte du logo rappelle ses racines agricoles et son historique lié aux coopératives. L'avenir de la planète et la préservation de l'environnement sont également au coeur de ses actions. À ce titre, notons plusieurs initiatives dont le développement d'un réseau de bornes électriques, son implication auprès d'instances majeures en termes d'hydrogène et sa participation à différents projets porteurs pour la population. Ces exemples démontrent que les valeurs au coeur de l'entreprise demeurent axées sur l'humain et l'environnement.

Au revoir aux Super Soir !

Le réseau de 132 dépanneurs fait aussi peau neuve et sera rattaché à l'image corporative en arborant dorénavant la bannière Filgo. Cette uniformisation projettera une image très positive, autant pour les équipes que pour la clientèle. Les dépanneurs feront maintenant partie d'un grand réseau doté d'une structure solide et fiable. Les dépanneurs Filgo offrent une grande variété d'articles de nécessité en plus de produits faits maison, d'une qualité inégalée, et accompagnent les clients dans tous leurs besoins en alimentation, peu importe le moment de la journée.

En savoir plus sur Filgo

Filgo est une entreprise québécoise, cheffe de file dans la distribution et l'offre au détail d'énergies, et un important opérateur de stations-service et de dépanneurs.

Depuis plus de 65 ans, l'entreprise permet aux foyers de se chauffer et aux gens de se nourrir et de se déplacer. Filgo est animée par la volonté de rester près des besoins de ses clients avec son fort ancrage local au Québec et avec sa vision de desservir l'est du Canada. L'entreprise se distingue également dans le secteur des énergies nouvelles et souhaite participer activement à la transition énergétique. Elle poursuit ses objectifs de constante croissance grâce à l'implication de ses 1?500 employés.

Pour plus d'information, visitez le nouveau filgo.ca

