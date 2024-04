Fonds régions et ruralité - Près de 1,3 M$ pour le patrimoine naturel de la MRC des Etchemins





LAC-ETCHEMIN, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 278 954 $ avec la MRC des Etchemins pour mettre en valeur le patrimoine naturel.

Ainsi, différents sites offrant des vues imprenables sur les nombreux panoramas qui caractérisent et distinguent le territoire seront aménagés. Pour ce faire, un appel de projets sera réalisé afin notamment de créer des aménagements accessibles à la population.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 065 795 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC des Etchemins totalise, quant à elle, 213 159 $.

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur milieu. Grâce à la somme investie, la MRC pourra mettre en lumière les beautés de ses paysages et en favoriser l'accessibilité. Je suis persuadée que le projet Signature innovation contribuera à rendre le territoire encore plus attrayant pour les gens qui l'habitent et pour les visiteuses et visiteurs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les paysages de la MRC des Etchemins sont souvent à couper le souffle. En structurant mieux son offre récréotouristique, avec tous ses lieux à découvrir, la MRC suscitera assurément l'enthousiasme des touristes. Les retombées socioéconomiques engendrées par les visites profiteront à toute la communauté. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Cet investissement important dans la MRC des Etchemins permettra de mettre davantage en valeur le coeur de nos municipalités. Il exprime également la volonté de notre gouvernement d'agir concrètement pour le rayonnement de nos territoires. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Notre projet signature Les Etchemins, région naturelle aux mille et un panoramas mettra en valeur notre territoire composé de forêts et de vallons, et reconnu pour sa villégiature. Je suis convaincu que le projet propulsera Les Etchemins comme destination touristique de choix. »

Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

