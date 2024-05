Porter inaugure un nouvel itinéraire entre l'aéroport Pearson de Toronto et Québec





Porter Airlines inaugure aujourd'hui son nouveau service de vols entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), ajoutant ainsi un nouvel itinéraire à son réseau en pleine croissance de Toronto. Ces vols aller-retour saisonniers seront offerts tous les jours jusqu'au 26 octobre.

Le service sera assuré par le tout nouvel aéronef Embraer E195-E2. La configuration deux par deux signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter. Une connexion Wi-Fi rapide et gratuite est également disponible pour chaque passager volant à bord de l'E195 de 132 places.

Les passagers peuvent s'attendre à un accueil chaleureux et à un niveau de service à bord exceptionnel, y compris une sélection de collations de qualité supérieure, et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres.

Les tarifs PorterRéserve offrent aux passagers une expérience économique tout inclus, avec des repas frais et sains, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure, un enregistrement prioritaire et des billets flexibles. Ces options sont offertes à la carte avec les tarifs PorterClassique.

Des liaisons sont possibles entre l'aéroport Pearson de Toronto et Vancouver et Edmonton dans l'Ouest canadien, ce qui permettra aux passagers de profiter de l'excellent service à bord de Porter lorsqu'ils traversent le pays.

Ce nouveau service fait plus que doubler la capacité de Porter entre les deux villes, et complète le service entre l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ), assurés par les aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places.

Les horaires détaillés se trouvent sur flyporter.com/fr-ca/.

Citations

« La ville de Québec est une destination prisée des voyageurs, grâce à sa riche histoire et sa culture. Le nouveau service de Porter augmentera la capacité sur un itinéraire saisonnier fréquenté et offrira aux passagers de nouvelles occasions de profiter de l'expérience économique supérieure qu'ils méritent. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« Nous sommes ravis que Porter Airlines élargisse son service depuis YQB avec un nouveau vol quotidien vers l'aéroport Pearson de Toronto. L'ajout de ce service au départ de la métropole canadienne plaira sans aucun doute à la population de la grande région de Québec et facilitera la connectivité avec des destinations populaires dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Nous saluons l'engagement de Porter, qui témoigne de l'attractivité et du dynamisme de notre magnifique région. »

- Stéphane Poirier, président-directeur général de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec

« L'ajout d'itinéraires entre l'aéroport Pearson de Toronto et la ville de Québec démontre l'engagement de Porter à faire croître sa présence à notre aéroport. Nous savons que ce nouveau service offrira plus de choix aux passagers qui souhaitent explorer cette magnifique destination chargée d'histoire. »

- Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

17 mai 2024 à 10:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :