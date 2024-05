Le gouvernement fédéral investit dans des projets de transport en commun rural en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et dans les communautés de Métis-sur-Mer





CARLETON-SUR-MER, QC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada améliore le transport en commun dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et dans les communautés de Métis-sur-Mer grâce à un investissement fédéral de 5 450 000 $. Ces fonds serviront à l'achat d'autobus, de véhicules, à l'installation de station de recharge et à effectuer une évaluation des transports en commun.

Annoncés par la ministre Diane Lebouthillier, ces trois projets offriront plus d'options de transport en commun aux gens de ces communautés rurales.

Les investissements dans les infrastructures de transport en commun sont essentiels à la croissance économique, à la réduction de la pollution atmosphérique et à la création de collectivités inclusives où chacun a accès aux services publics et à des possibilités d'emploi.

Le financement annoncé permettra à cm?tis de faire l'acquisition de trois véhicules zéro émission pouvant transporter de six à huit passagers et de trois stations de recharge afin d'offrir un service de transport en commun sur demande reliant les municipalités de Métis-sur-Mer, Grand-Métis, Baie-des-Sables et Saint-Octave de Métis dans la région du Bas-Saint-Laurent.

La Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) recevra également du financement pour 21 autobus, dont dix pour le transport adapté accessible, 11 autobus réguliers, 12 installations de recharge et 38 stations de recharge, dont 18 stations de recharge rapide. Du financement est également accordé pour soutenir une étude de faisabilité sur le transport en commun dans la région.

L'objectif de ces projets est de faciliter l'accès au plus grand nombre possible d'options de mobilité durable dans les communautés de la Gaspésie-Îles-de-la Madeleine et de Métis-sur-Mer afin de répondre aux besoins de déplacement quotidiens tels que se rendre au travail, accéder aux soins de santé et utiliser d'autres modes de transport en commun pour réduire la dépendance à l'égard des véhicules personnels et diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Ces investissements dans le transports en commun aidera à rendre ces collectivités plus inclusives, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des usagers de ces services en leur permettant de se déplacer plus facilement.

Citations

« Quand nous investissons dans la qualité de nos services de transport, nous renforçons également des liens plus étroits entre les individus, élargissons l'accès aux services essentiels, et favorisons la création d'environnements plus durables et inclusifs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier de soutenir trois projets de transport en commun en milieu rural dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et dans la région de Métis-sur-Mer. C'est bien plus que l'ajout de véhicules ou de trajets, c'est un investissement dans un avenir où chacun peut prospérer et où nos communautés rurales peuvent s'épanouir. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je me réjouis de cet investissement fédéral dans le développement de notre transport collectif! Il souligne l'importance de promouvoir une mobilité durable et d'encourager l'adoption de modes de déplacement écologiques. Cette annonce marque un pas décisif vers un avenir où nos routes seront parcourues par des véhicules propulsés par des énergies renouvelables, offrant ainsi à nos communautés des choix plus verts et plus respectueux de notre environnement. »

Mathieu Lapointe, Maire de Carleton-sur-Mer

« Grâce à cet investissement fédéral, nous franchissons une étape cruciale vers une mobilité plus fluide et inclusive pour nos communautés. Cette annonce marque le début d'une transformation significative dans notre façon de nous déplacer et d'interagir au sein de notre région. Ensemble, nous façonnons un avenir durable où la connectivité et l'accessibilité deviennent des piliers essentiels de notre qualité de vie. »

Daniel Côté, Président de la RÉGÎM

« Notre OBNL vise à développer des milieux de vie sains, inclusifs et écologique. La question du transport collectif est une variable clé pour maintenir les aînés au sein de leurs collectivités. L'ajout de trois véhicules électriques à Métis-sur-Mer nous permettra de supporter les communautés locales dans une optique de santé durable. »

Philippe Dufort, Président-directeur général, cm?tis

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 450 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR).

Le FSTCR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % des fonds du FSTCR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-qc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

17 mai 2024 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :