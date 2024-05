Zoomlion accélère la croissance du marché mondial avec des résultats impressionnants lors d'expositions internationales





Renforcement de la présence mondiale, démonstration d'une intelligence haut de gamme avec une croissance annuelle de 52,85 % des revenus à l'étranger au premier trimestre

CHANGSHA, Chine, 17 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à développer davantage le marché mondial des machines de construction, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) a considérablement amélioré sa position sur le marché en participant à de nombreuses expositions internationales prestigieuses. Ces initiatives servent de plateformes essentielles pour démontrer les capacités de l'entreprise et obtenir des commandes, ce qui propulse considérablement la croissance rapide de ses activités internationales.

Zoomlion cible les marchés haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord en localisant la fabrication et en participant à des expositions régionales pour améliorer son image de marque et son avantage concurrentiel. Parallèlement, l'entreprise fait des progrès sur les marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, prouvant la compétitivité de ses produits en participant à d'importantes expositions locales.

En 2023, Zoomlion a réalisé un chiffre d'affaires étranger record de 17,905 milliards de yuans (2,48 milliards de dollars américains), poursuivant cette forte croissance au premier trimestre de cette année avec une augmentation de 52,85 % du chiffre d'affaires à l'étranger, qui a atteint 5,703 milliards de yuans (790,26 millions de dollars américains) et représentait 48 % de ses revenus totaux.

Récents faits saillants et réalisations lors d'expositions :

ARA Show aux États-Unis : Zoomlion a présenté une gamme de machines, y compris des plateformes de terrassement et plateformes élévatrices, ciblant particulièrement la demande nord-américaine d'équipement compact comme l'excavatrice ZE35GU et le chargeur à direction à glissement ZS090V.

INTERMAT 2024 en France : Zoomlion a lancé deux plateformes élévatrices à ciseaux entièrement électriques sur mesure pour le marché européen, ainsi que de multiples produits écologiques, y compris des bétonnières hybrides et des plateformes élévatrices électriques, démontrant son engagement envers le développement durable.

Mines et construction - Vietnam 2024 : L'entreprise présentait de grandes excavatrices et des pompes à béton, et répondait aux conditions humides de l'Asie du Sud-Est avec des produits spécialement conçus qui répondent aux exigences locales.

M&T Expo au Brésil : Zoomlion a présenté les grues de la série ZMC, conçues spécialement pour le marché brésilien, et a également récolté plus de 50 millions de yuans (6,93 millions de dollars américains) en commandes.

Exposition économique et commerciale Chine-Afrique 2024 ( KENYA ) : Des grues mobiles (version conduite à droite) personnalisées adaptées aux conditions de conduite en Afrique de l'Est, améliorant ainsi la commodité pour les utilisateurs locaux.

La participation stratégique de Zoomlion à des expositions internationales souligne l'engagement inébranlable de l'entreprise sur le marché mondial. En tirant parti de ces occasions, Zoomlion non seulement présente ses nouvelles gammes de produits et ses innovations, mais approfondit également ses liens avec les clients à l'échelle mondiale. De plus, l'entreprise renforce sa compétitivité grâce à des adaptations locales stratégiques, stimulant une croissance importante et renforçant sa position sur le marché.

17 mai 2024 à 08:57

