Xinhua Silk Road : la ville de Quanzhou, dans le sud-est de la Chine, cherche une solution gagnant-gagnant pour la protection du patrimoine et le tourisme culturel

PÉKIN, 30 avril 2024 /CNW/ - Ces dernières années, la ville de Quanzhou, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, a renforcé la protection du patrimoine culturel. Elle a mis en place de nouvelles mesures de promotion du patrimoine culturel, favorisant ainsi de manière remarquable la croissance du tourisme culturel et réalisant un scénario gagnant-gagnant pour la protection du patrimoine culturel et le développement du tourisme culturel.

« Lorsqu'elle s'est portée candidate à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, Quanzhou a fait de gros efforts en matière de protection et de restauration du patrimoine culturel, préservant ainsi un patrimoine culturel précieux, a déclaré Xiao Yuqin, fonctionnaire du Bureau provincial du patrimoine culturel du Fujian, ajoutant que la ville a redoublé d'efforts en matière de protection du patrimoine culturel après avoir été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en tant que site culturel.

Une série de mesures ont été mises en place, notamment la promulgation de lois et de règlements, la rationalisation des institutions et le recrutement de professionnels.

Si les sites du patrimoine culturel de Quanzhou ne sont pas isolés, ils sont dynamiques et prosaïques. La population locale vit et interagit avec eux. On apprend que la plupart des sites du patrimoine culturel de Quanzhou sont gratuits pour la population locale et les touristes.

Le tourisme à Quanzhou a été stimulé après son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2023, Quanzhou a reçu près de 86,53 millions de visites touristiques, soit une augmentation de 53,9 % par rapport à l'année précédente. Le revenu touristique total a dépassé les 100 milliards de yuans (environ 13,8 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 68,9 % par rapport à l'année précédente.

La ville est également très créative en matière de marketing touristique, en ligne et hors ligne. Elle a mis en place le premier centre de communication urbaine de la province, promouvant son tourisme sur les médias et les plateformes de médias sociaux et produisant des messages intéressants qui sont devenus viraux parmi les internautes chinois.

Outre les sites du patrimoine mondial, Quanzhou abrite également six projets de patrimoine culturel immatériel de classe mondiale et 36 projets de patrimoine culturel immatériel de niveau national. La ville associe les sites du patrimoine mondial, les projets de patrimoine culturel immatériel et le tourisme, en organisant des événements et en lançant des produits touristiques connexes, afin de répondre aux divers besoins des touristes.

Pour faire face à l'afflux de touristes, la ville mobilise également des ressources pour offrir davantage d'infrastructures aux touristes, notamment des séjours en famille d'accueil, des hôtels et des restaurants.

« Quanzhou, avec ses cultures uniques, fera passer son développement coordonné de la protection du patrimoine culturel et du développement du tourisme culturel à un niveau supérieur, après son inscription réussie sur la liste du patrimoine mondial, ce qui en fera un modèle mondial de protection du patrimoine culturel », a déclaré Fu Qisheng, chef du Bureau provincial du patrimoine culturel du Fujian.

