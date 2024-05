/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Réouverture du lieu historique national de la Villa-Bellevue et inauguration d'expositions et de programmes/





KINGSTON, ON, le 15 mai 2024 /CNW/ - Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, annoncera la réouverture du lieu historique national de la Villa-Bellevue à Kingston, en Ontario.

Ancienne résidence de sir John A. Macdonald, premier homme à avoir occupé le poste de premier ministre du Canada, et de sa famille, la villa Bellevue est sur le point de rouvrir ses portes après de vastes travaux de remise en état et la préparation de nouvelles expositions et de nouveaux programmes. Comme ce lieu historique est le seul endroit géré par Parcs Canada consacré entièrement à l'héritage complexe de Macdonald, les nouvelles expériences qui y seront offertes ont été conçues en fonction d'une nouvelle façon de communiquer l'histoire dans les lieux patrimoniaux, c'est-à-dire en incluant des voix diversifiées, en faisant valoir de nombreux points de vue et en encourageant un dialogue sur le passé, le présent et l'avenir du pays.

En voici les détails :

Date : Le 18 mai 2024



Heure : 10 h 30



Lieu : Lieu historique national de la Villa-Bellevue

35, rue Centre

Kingston (Ontario)

