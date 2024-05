Bonus de casinos : ce que vous devez savoir !





Jouer sur un casino en ligne peut offrir des heures de divertissement. Toutefois, nombre de joueurs passent à côté d’un aspect essentiel qui peut grandement améliorer l’expérience de jeu. En effet, les bonus proposés par les casinos en ligne peuvent permettre de jouer plus longtemps en déposant le même montant ou bien d’essayer un site sans rien déposer.

Vous pouvez retrouver des offres exclusives sur ce casino en ligne au Canada et aujourd’hui, nous vous expliquons ce que sont ces offres, comment elles fonctionnent et comment en profiter au Canada.

Les bonus sans dépôt

Les bonus sans dépôt sont les plus rares à trouver. Ces offres promotionnelles sont particulièrement recherchées par les joueurs. Pourquoi ? C’est parce qu’elles permettent de jouer et de potentiellement remporter des gains payer quoi que ce soit. Comparer les casinos récents qui veulent se constituer une base de joueurs pour recevoir un tel bonus.

Si un joueur désire obtenir ce type d’offres, il doit créer un compte. Cependant, il demeure important de prendre en compte que ces bonus ont des conditions. Ces conditions sont plus strictes et difficiles à atteindre que les autres bonus. Concernant le bonus en lui-même, il peut s’agir de tours gratuits, de paris gratuits ou bien de fonds supplémentaires (extrêmement rare).

Les bonus avec dépôt

Comme le nom l’indique, le bonus de dépôt implique que le joueur dépose de l’argent pour activer et recevoir l’offre promotionnelle visée. L’activation de l’offre peut demander d’autres actions comme valider son compte, déposer un certain montant ou bien jouir d’un statut spécifique dans le programme de loyauté du site. Voici les différentes offres bonus les plus fréquentes dans les casinos.

1. Bonus de dépôt

Le bonus de dépôt est l’une des offres les plus répandues avec les tours gratuits, car il est souvent intégré aux bonus de bienvenue des casinos. Le fonctionnement est simple ce qui lui permet d’être très populaire. Le site va afficher un pourcentage et un montant maximum ; le pourcentage est indicatif du montant que le joueur va percevoir selon son dépôt. Le montant maximum indique le montant que le bonus peut atteindre. Si vous déposez plus que nécessaire, vous ne pourrez pas recevoir plus que ce montant plafond.

Prenons un bonus de 100 % jusqu’à 500 $. Le pourcentage signifie que votre dépôt sera doublé. Mais le bonus ne peut pas vous donner plus de 500 $. Ainsi, même si vous déposez 600 $ le bonus versé ne pourra excéder 500 $.

Au-delà de la générosité de ce qui est présenté, il demeure essentiel de lire les petites lignes. En effet, les casinos en ligne vont vous imposer des conditions de mises, des limites de temps et des restrictions sur les mises ou les jeux possibles. Alors, consultez ces conditions avant d’accepter l’offre.

2. Tours gratuits

Les tours gratuits répondent aux mêmes prérogatives que les bonus de dépôt. Sauf qu’ils peuvent être offerts sans dépôts. Naturellement, vous ne pourrez jouer qu’à des machines à sous. Plus spécifiquement, dans la majorité des cas, vous ne pourrez jouer qu’aux jeux spécifiquement mentionnés par l’offre.

3. Paris gratuits

Vous aimez regarder la LNH sur Amazon Prime ? Dans ce cas, vous êtes sans doute à la recherche d’un casino qui est aussi un bookmaker. Ces sites vont pouvoir vous proposer des paris gratuits. Le fonctionnement peut varier, mais dans la plupart des cas, on va vous demander de déposer de l’argent.

En plus du dépôt, le bookmaker pourra vous demander de parier sur un évènement spécifique ou bien de faire un ticket avec une cote minimum. Dans certains cas, vous devrez attendre que le ticket soit fini et vous recevrez l’offre selon si vous avez gagné ou perdu.

Les paris gratuits seront alors crédités sur votre compte avec une limite de temps pour les utiliser et d’autres règles à respecter. Il est ainsi possible de devoir parier sur un sport ou un championnat spécifique, de ne pas descendre sous une certaine cote et de ne pas parier plus que le montant maximum du pari gratuit.

Remarque importante, lorsque ces offres ne sont pas constitutives d’une offre de bienvenue, il est fréquent qu’elles soient mises en place pour suivre un évènement sportif comme une saison de hockey ou bien les Jeux Olympiques .

4. Cashback

Les cashback sont des bonus rétro-actifs. C’est-à-dire que vous les recevez après avoir joué contrairement aux précédents. Vous pouvez les recevoir après avoir perdu une certaine somme et le casino vous rendra un pourcentage de cette somme. Pour en bénéficier, il faudra jouer sur les jeux mentionnés sur une période donnée et parfois activer l’offre avec un dépôt avant de commencer à jouer.

Les jeux peuvent aller des machines à sous aux jeux de tables, en passant par les paris sportifs. Le bonus peut aussi changer de forme dans le cas des paris et être rendu sous forme de paris gratuits.

Des offres permettant d’améliorer l’expérience de jeu

Les offres promotionnelles aident à améliorer l’expérience de jeu. Elles donnent plus d’argent aux joueurs ou bien des moyens de jouer sans ajouter d’argent. Assurez-vous d’abord qu’un bonus est soumis à des conditions équitables. Nous vous conseillons donc de consulter les conditions de mises, les limites de temps, de jeux et de paris.

