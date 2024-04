La Banque Scotia soutient la Campagne Moose Hide dans ses efforts pour mettre fin à la violence fondée sur le genre





Les équipes des succursales à l'échelle nationale porteront l'épinglette en peau d'orignal pour sensibiliser à cet enjeu et inciter à l'action

TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia appuie la Campagne Moose Hide et s'emploie à faire de la sensibilisation dans ses succursales partout au pays en vue de mettre fin à la violence familiale et à la violence fondée sur le genre jusqu'au 16 mai.

Chaque année, à l'occasion de la Journée de la campagne Moose Hide, divers événements sont organisés pour prendre position contre la violence, notamment des marches, des jeûnes et des enseignements prodigués par des aînés et des gardiens du savoir autochtones. La campagne attire l'attention sur la crise des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées qui sévit actuellement et vise à mobiliser les hommes et les garçons pour mettre fin à la violence.

«Alors que nous nous engageons dans un cheminement de réconciliation axé sur la vérité et l'éducation, il est important de continuer à accentuer les voix, les perspectives et les connaissances autochtones au sein de nos équipes et de nos collectivités, annonce Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Dans le cadre de son partenariat avec la Campagne Moose Hide, la Banque Scotia est heureuse de contribuer à mettre en lumière l'importance d'enrayer la violence familiale et la violence fondée sur le genre. »

La Banque Scotia distribue actuellement dans ses succursales du Canada plus de 20 000 épinglettes que les membres du personnel pourront porter ou offrir à quelqu'un. La Banque soutient la Campagne Moose Hide depuis deux ans et a décidé d'accroître son appui en versant un don de 150 000 $ sur trois ans à cet organisme dirigé par des Autochtones pour l'aider à poursuivre son importante mission.

« Lorsque vous portez l'épinglette en peau d'orignal, vous montrez votre engagement à honorer, à respecter et à protéger les femmes et les enfants dans vos vies, et à dénoncer la violence familiale et celle fondée sur le genre, explique Raven Lacerte, cofondatrice de la Campagne Moose Hide. La violence envers les femmes et les enfants est une réalité inacceptable dans notre pays. Nous nous réjouissons de voir la Banque Scotia répondre à notre appel à l'action en faisant prendre conscience de la crise et du besoin de nous unir pour passer à l'action et mettre fin à la violence. »

La rubrique Perspectives du site Web de la Banque Scotia présente des entretiens avec Raven Lacerte, cofondatrice de la Campagne Moose Hide, et David Stevenson, chef de la direction de l'organisme, qui nous expliquent comment la campagne s'appuie sur les pratiques traditionnelles pour s'élever contre la violence fondée sur le genre.

La Banque Scotia s'engage sur la voie de la réconciliation et investit dans des programmes utiles pour le personnel, la clientèle et les communautés autochtones.

En mai 2023, la Banque Scotia a officialisé son engagement en élaborant un plan d'action pour la vérité et la réconciliation et en mettant sur pied une équipe responsable de cette démarche. Une fois établi, le plan énoncera les étapes vers la réconciliation en soutenant des programmes déjà existants et le codéveloppement de nouvelles mesures cohérentes, pertinentes et progressives destinées à créer un lien de confiance entre la Banque Scotia et les employés, les clients et les communautés autochtones.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, «pour l'avenir de tous», elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 janvier 2024, les actifs de la Banque Scotia s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.banquescotia.com et suivez notre fil @Scotiabank sur X.

À propos de la Campagne Moose Hide

La Campagne Moose Hide est un mouvement populaire réunissant des hommes et des garçons autochtones et non autochtones qui dénoncent la violence envers les femmes et les enfants. Elle a été créée par Paul et Raven Lacerte, un duo père-fille autochtone originaire de la Première Nation Carrier. En 2011, pendant leur excursion annuelle de chasse à l'orignal sur leur territoire traditionnel situé le long de la «route des larmes», ce tronçon où de nombreuses femmes autochtones sont disparues ou ont été retrouvées assassinées, ils ont eu l'idée de lancer cette initiative. Lorsque vous portez l'épinglette Moose Hide, vous montrez votre engagement à honorer, à respecter et à protéger les femmes et les enfants. Découvrez-en plus au www.moosehidecampaign.ca.

30 avril 2024 à 07:00

