Hillstone Networks apparaît dans le rapport Enterprise Firewall Landscape

Le portefeuille de cybersécurité intégrative de Hillstone Networks comprend des plateformes de pare-feu, parées pour l'avenir et basées sur l'IA, qui supportent toutes les charges de travail et tous les scénarios d'application.

SANTA CLARA, Californie, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks , l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité, a été inclus dans le rapport Enterprise Firewall Landscape de Forrester pour le deuxième trimestre 2024. Les Landscape Reports de Forrester offrent une vue d'ensemble d'un marché donné avec un aperçu des fournisseurs sélectionnés, dans le but de fournir des informations aux entreprises qui recherchent une solution adaptée à leurs besoins commerciaux et à leurs environnements informatiques.

Dans le rapport Enterprise Firewall Landscape, Forrester fournit la définition suivante : Les organisations n'ayant pas encore achevé leur transition vers le cloud (ce qui représente la plupart d'entre elles) s'appuient sur les pare-feux d'entreprise (EFW) comme mécanisme de sécurité critique pour protéger le trafic d'entreprise. Autrefois appelées « pare-feux de nouvelle génération (NGFW) », ces solutions ont vu leurs capacités s'accroître [...] pour répondre à l'évolution du paysage des menaces, intégrer les avancées technologiques et répondre aux besoins des organisations adoptant le Zero Trust [...] à travers les topologies hybrides. »

« Nous sommes ravis d'être inclus dans le rapport Forrester. Le produit phare de Hillstone est sa plateforme de pare-feu de nouvelle génération, qui couvre les déploiements sur site, hybrides et multi-cloud, et offre une sécurité réseau riche en fonctionnalités jetant des bases solides pour une architecture zero trust », a déclaré Tim Liu, directeur technique et cofondateur de Hillstone Networks. « Ces solutions sont adaptables et évolutives afin de répondre aux différents besoins des entreprises, comme le prouvent nos clients mondiaux. »

Forrester cite la consolidation comme la tendance principale, déclarant que les fournisseurs consolident plusieurs fonctionnalités et capacités en une seule plateforme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du portefeuille de cybersécurité intégrative de Hillstone, dont les principes fondamentaux sont la couverture, le contrôle et la consolidation. Qu'il s'agisse de conteneurs, de clouds, de serveurs ou de SaaS, une stratégie de cybersécurité intégrative offre une protection et une couverture adaptatives pour n'importe quel environnement, assurant ainsi la résilience face à l'évolution des menaces. La plateforme est adaptative et permet à l'entreprise de conserver le contrôle tout en réduisant la complexité grâce à la consolidation des produits ponctuels.

Apprenez-en plus sur les solutions de sécurité réseau parées pour l'avenir de Hillstone Networks ici .

À propos de Hillstone Networks

La stratégie de cybersécurité intégrative de Hillstone Networks repose sur une plateforme visionnaire, alimentée par l'IA et facile d'accès, offrant une couverture, un contrôle et une consolidation pour sécuriser plus de 28 000 entreprises dans le monde. Hillstone est un leader de confiance en cybersécurité, protégeant les actifs et l'infrastructure critiques, du bord du réseau jusqu'au cloud, où que se trouvent les charges de travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.hillstonenet.com

