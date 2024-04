RYAM suspend les activités de l'usine de cellulose de haute pureté de Témiscaming pour une durée indéfinie





Rayonier Advanced Materials (NYSE: RYAM) annonce qu'à compter du 2 juillet 2024, elle suspendra les activités de son usine de cellulose de haute pureté (CHP) de Témiscaming pour une période indéfinie. Comme elle l'a déjà fait savoir, l'entreprise demeure déterminée à exploiter ses actifs de manière rentable.

Compte tenu des conditions actuelles du marché et des coûts fixes et d'investissement élevés associés à l'usine CHP, cette décision permettra d'atténuer les pertes actuelles liées aux opérations de l'usine et d'augmenter le flux de trésorerie disponible. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour améliorer son bilan, son facteur d'accroissement et ses performances financières globales en vue de la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance à long terme.

La suspension des activités, qui sera effectuée de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement, entraînera une réduction de la production mondiale annuelle de CHP de RYAM. L'usine de Témiscaming a une capacité de production d'environ 150?000 tonnes métriques, dont environ 30 % ont été historiquement consacrées aux matériaux cellulosiques spécialisés. L'entreprise travaillera directement avec ses clients pour répondre à leurs besoins en cellulose spécialisée à court et à long termes. L'annonce d'aujourd'hui entraînera environ 275 mises à pied.

«?La faiblesse du marché, l'incertitude entourant la disponibilité de fibres de bois à prix abordable et les coûts fixes et d'investissement élevés ont posé d'importants défis à l'usine CHP de Témiscaming?», a déclaré De Lyle Bloomquist, président-directeur général. «?Cette décision très difficile a été prise à la suite d'un examen stratégique rigoureux au cours duquel de multiples solutions ont été évaluées attentivement. Nous sommes conscients de l'impact que cette décision aura sur les employés concernés et nous prendrons les mesures appropriées pour les aider dans le respect de la convention collective, des valeurs de RYAM et de la loi applicable.?»

Cette décision n'affecte pas les usines de carton couché et de pâte à haut rendement de RYAM situées à côté de l'usine de production de cellulose de haute pureté de Témiscamingue. Ces deux usines, qui font partie du processus de vente en cours annoncé en octobre dernier, restent concurrentielles et continueront d'opérer à plein rendement.

À propos de RYAM

RYAM est un leader mondial des technologies basées sur la cellulose, y compris des spécialités de cellulose de haute pureté, un polymère naturel que l'on trouve couramment dans les filtres, les aliments, les produits pharmaceutiques et d'autres applications industrielles. La société fabrique également des produits pour les marchés du papier et de l'emballage. Avec des sites de production aux États-Unis, au Canada et en France, RYAM a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars en 2023.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.RYAM.com.

29 avril 2024 à 16:10

