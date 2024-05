Le projet de prescription sociale Links2Wellbeing reçoit du financement pour prolonger son travail de mise en contact des aînés de l'Ontario avec les ressources de santé communautaire et les soutiens sociaux





Le partenariat entre l'Alliance pour des communautés en santé et l'Association des centres pour aînés de l'Ontario contribue à la création de liens importants pour lutter contre l'isolement et la solitude chez les personnes âgées.

TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - L'Alliance pour des communautés en santé et l'Association des centres pour aînés de l'Ontario (ACAO) sont ravies d'annoncer qu'un donateur anonyme a accordé un financement supplémentaire pour prolonger de quatre ans leur partenariat pour la phase 2 du projet Links2Wellbeing (L2W) de prescription sociale pour les aînés.

Depuis le lancement du projet L2W en 2021, les équipes du projet L2W et leurs partenaires de la santé communautaire collaborent avec des prestataires de soins de santé des quatre coins de l'Ontario pour établir des cadres de travail locaux durables pour la prescription sociale. Ces cadres permettent d'aiguiller des aînés vers des services non cliniques adaptés offerts par leur centre de vie active pour personnes âgées (CVAPA) local. À ce jour, la collaboration avec 93 programmes de CVAPA et plus de 200 organisations de soins de santé, dont 27 centres de santé communautaire et équipes de santé familiale communautaires, a permis à plus de 1?500 personnes âgées en Ontario de recevoir un aiguillage par le projet L2W.

Les aiguillages, principalement pour l'isolement social, la solitude et la dépression, ont engendré des résultats significatifs. Sur une période de six mois, 52 % des clients aiguillés ont rapporté une diminution de la solitude; ce chiffre est passé à 62 % après un an. De plus, 40 % ont noté une amélioration de leur santé physique et mentale, ainsi qu'un sentiment renforcé d'appartenance à la communauté grâce à leur participation aux programmes de leur CVAPA local.

Les participants ont rapporté un renforcement de leurs connaissances, une ouverture d'esprit élargie, ainsi qu'une amélioration de leur estime de soi et de leur enthousiasme pour la vie. De nombreux clients témoignent que leur participation aux activités du CVAPA leur a permis de retrouver le plaisir de vivre et de se sentir plus épanouis. De plus, les clients se remettant de maladies graves, notamment des traitements contre le cancer et des hospitalisations pour dépression, soulignent l'importance du CVAPA local dans leur rétablissement.

Le personnel des centres de vie active pour personnes âgées de l'Ontario souligne l'importance de ce programme dans la création d'un sentiment de raison d'être pour les clients. Il souligne que ce sont ces petits détails comme se lever le matin sans plan pour la journée, sans attentes, sans personne à contacter, sans projet, qui s'avèrent difficiles. Le projet [L2W] a donné aux clients une raison d'être, un endroit où jouer, un lieu de socialisation, une routine et des amis.

Par ailleurs, le projet Links2Wellbeing a établi une communauté de pratique provinciale et nationale sur la prescription sociale. Tout au long du projet, des présentations sur la mise en oeuvre de la prescription sociale ont également été réalisées dans de nombreux établissements cliniques et de soins de santé.

Grâce à un bailleur de fonds anonyme, le projet Links2Wellbeing se poursuivra pour encore quatre ans. La prochaine phase vise à intégrer davantage la prescription sociale au système de santé de l'Ontario et au secteur communautaire pour les aînés et à accroître la capacité et la portée du programme.

Les trois dernières années ont clairement montré l'impact positif que peut avoir la prescription sociale sur la réduction de l'isolement social ou de la solitude chez les personnes âgées. La mise en contact des aînés avec les programmes des centres de vie active pour personnes âgées (CVAPA) et d'autres ressources communautaires a favorisé l'établissement de liens sociaux, aidé les aînés à redécouvrir leurs champs d'intérêt antérieurs, créé de nouvelles activités de loisirs et de divertissement, et contribué à leur bien-être. En plus des avantages individuels pour les personnes âgées, le projet Links2Wellbeing (L2W) a permis aux CVAPA et à l'ACAO de tisser de nouvelles relations, de créer des partenariats innovants et de commencer à intégrer la prescription sociale aux secteurs de la santé et des services aux aînés.

- Sue Hesjedahl, Directeur exécutif, Association des centres pour personnes âgées de l'Ontario

L'Ontario est aux prises avec une crise des ressources humaines en santé; un moyen d'optimiser les ressources limitées est de veiller à ce que les membres du personnel clinique jouissent du plein exercice de leur profession. L'expérience des membres de l'Alliance relativement à la prescription sociale et à des programmes comme Links2Wellbeing a montré que lorsque les aînés participent à la prescription sociale, ils consultent moins fréquemment leur clinicien, libérant ainsi du temps pour d'autres personnes. Cela a un effet positif sur l'ensemble du système de santé. Pour les individus, le contact établi avec des programmes et des organisations pour répondre à des besoins non cliniques a des impacts positifs sur les résultats de santé physique et mentale; par exemple, des programmes d'exercice et d'alimentation saine qui préviennent et aident à gérer les maladies chroniques, et des groupes sociaux qui aident à lutter contre la solitude et l'isolement, réduisant ainsi le risque de dépression et d'autres problèmes de santé mentale. La prescription sociale comble le vide dans nos systèmes de santé et de services sociaux en aidant les prestataires et les organisations à répondre à ce qui importe le plus pour la santé, le bien-être et la vie des gens.

- Sarah Hobbs, PDG, Alliance pour des communautés en santé

