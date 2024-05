WARWICK LE CRYSTAL - MONTRÉAL DEVIENT COMMANDITAIRE DE L'EXPOSITION VICE, VERTU, DÉSIR, FOLIE : TROIS SIÈCLES DE CHEFS-D'OEUVRE FLAMANDS





MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Warwick Le Crystal - Montréal devient commanditaire de l'exposition Vice, vertu, désir, folie : trois siècles de chefs-d'oeuvre flamands présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal du 8 juin au 20 octobre 2024. Cette exposition captivante offrira aux visiteurs une exploration immersive de l'art flamand à travers les époques, mettant en lumière des oeuvres emblématiques et des trésors artistiques uniques.

Warwick Le Crystal - Montréal est ravi de soutenir cette initiative culturelle d'envergure, qui promeut l'appréciation de l'art et de la richesse du patrimoine artistique flamand. Cette collaboration reflète l'engagement du Warwick Le Crystal - Montréal envers la communauté culturelle de la ville, ainsi que sa volonté de soutenir des événements culturels d'envergure internationale.

Warwick Hotels and Resorts est profondément enraciné dans la communauté flamande, avec deux propriétés hôtelières en Belgique. L'exposition Vice, vertu, désir, folie : trois siècles de chefs-d'oeuvre flamands a été réalisée en collaboration avec le Denver Art Museum, où Warwick Hotels and Resorts est également présent.

De plus, Warwick Le Crystal - Montréal est fier de souligner la présence de Mme. Clare Annabelle Chiu au Conseil d'administration du Musée des Beaux-Arts de Montréal, ainsi que son rôle en tant que Vice-Présidente du groupe Warwick Hotels and Resorts. Son dévouement envers les arts et sa contribution au développement culturel de Montréal sont des éléments clés de cette collaboration.

À propos de Warwick Hotels and Resorts :

Warwick Hotels and Resorts a été fondé en 1980 avec l'achat du Warwick New York, un hôtel construit à l'origine par William Randolph Hearst pour ses amis d'Hollywood. WHR comprend désormais plus de 40 hôtels, complexes hôteliers et spas prestigieux dans le monde entier. La vingtaine d'hôtels situés dans les Amériques, en Europe et dans le Pacifique Sud sont entièrement détenus et exploités par WHR. Une vingtaine d'hôtels supplémentaires sont soit des filiales qui participent aux activités commerciales et marketing du Groupe, soit exploités dans le cadre de contrats de gestion.

De plus amples détails peuvent être trouvés sur www.warwickhotels.com.

