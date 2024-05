LANZAJET ANNONCE UN INVESTISSEMENT UNIQUE EN SON GENRE DE 20 MILLIONS DE DOLLARS DE LA PART DE GROUPE ADP, UN EXPLOITANT D'AÉROPORT MONDIAL





L'investissement du propriétaire et de l'exploitant d'aéroport dans la technologie et le développement du carburant d'aviation durable (SAF) soutient la croissance de LanzaJet et joue un rôle important dans l'écosystème du SAF

CHICAGO, 16 mai 2024 /CNW/ - LanzaJet, une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui un investissement de 20 millions de dollars de la part du Groupe ADP, le leader mondial de la conception et de l'exploitation aéroportuaires. L'investissement permet à LanzaJet de continuer à renforcer sa capacité de déployer sa technologie de traitement des carburants d'aviation durables (SAF) à l'échelle mondiale.

« Nous continuons de jeter les bases pour bâtir l'industrie du SAF dans l'ensemble de la chaîne de valeur, et grâce à cette contribution importante du Groupe ADP, une première dans l'industrie, nous élargirons le déploiement technologique et la croissance mondiale de LanzaJet, a déclaré Jimmy Samartzis, Directeur général de LanzaJet. « Ensemble, nous travaillerons à étendre la production et la logistique de carburant d'aviation durable aux aéroports pour soutenir les compagnies aériennes et les clients du Groupe ADP dans le monde entier alors que l'industrie travaille en collaboration pour décarboniser. »

L'investissement d'ADP dans LanzaJet survient alors que l'entreprise a récemment ouvert LanzaJet Freedom Pines Fuels - la première usine d'éthanol à SAF à l'échelle commerciale au monde. Située aux États-Unis, l'usine historique produira du SAF et du diesel renouvelable à partir d'éthanol durable et à faible émission de carbone et obtiendra la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC). LanzaJet Freedom Pines Fuels sert de modèle pour l'utilisation d'une innovation unique en son genre pour accroître la production de SAF et permet à LanzaJet d'aspirer à un milliard de gallons de production de SAF d'ici 2030.

« L'aviation à faibles émissions de carbone ne décollera pas sans la transformation des aéroports en plaques tournantes énergétiques avec une gamme de solutions à faibles émissions de carbone. La révolution aéroportuaire doit avoir lieu maintenant, et elle est en cours à Paris. En tant que premier exploitant aéroportuaire au monde, nous voulions aller plus loin et agir à la source en soutenant la production de carburant d'aviation durable, en investissant directement dans LanzaJet, une entreprise novatrice capable de déployer sa technologie de façon responsable partout dans le monde, et s'adapter aux déchets locaux pour rendre ces nouveaux carburants disponibles partout, a déclaré Augustin de Romanet, chef de la direction du Groupe ADP.

En plus d'ADP, le portefeuille d'investisseurs et de bailleurs de fonds de LanzaJet comprend All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, LanzaTech, Microsoft Climate Innovation Fund, Mitsui & Co., Shell, Southwest Airlines et Suncor Energy.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan qui se consacre à accélérer la transition vers l'énergie propre. En tant que fournisseur et producteur de technologie de carburant d'aviation durable (SAF) avec alcool à jet breveté à base d'éthanol (ATJ) La technologie LanzaJet crée une occasion pour les générations futures en catalysant le déploiement du SAF et d'autres solutions d'énergie propre essentielles pour lutter contre la crise climatique et transformer l'économie mondiale. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/

À PROPOS DE GROUPE ADP

Le Groupe ADP développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2023, le groupe a transporté 99,7 millions de passagers par l'intermédiaire de sa marque Paris Aéroport à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, et près de 336,4 millions de passagers dans les aéroports à l'étranger. Possédant un emplacement géographique exceptionnel et une zone de captage importante, le groupe poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses installations terminales et d'amélioration de la qualité des services; le groupe a également l'intention de développer ses activités de vente au détail et d'immobilier. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à 5 495 millions d'euros et le bénéfice net à 631 millions d'euros.

Siège social : 1, rue de France, 93 290 Tremblay-en-France. Aéroports de Paris est une société à responsabilité limitée (Société Anonyme) au capital de 296 881 806 ?. Inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 016 628.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.groupe-adp.com et X : @GroupeADP

16 mai 2024

