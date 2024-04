Le gouvernement du Canada aide une église de Winnipeg à se protéger contre les crimes motivés par la haine





WINNIPEG, MB, le 29 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de 7?448 dollars à l'église Knox United de Winnipeg dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS).

Cet investissement a permis à Knox United d'installer un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès.

Depuis 2007, le gouvernement du Canada a investi un total de 24,5 millions de dollars dans plus de 770 projets visant à aider les communautés canadiennes menacées par des crimes motivés par la haine à protéger leurs centres communautaires, leurs lieux de culte et d'autres institutions et à en renforcer la sécurité.

Citations

«?Knox United dessert une congrégation de Winnipegois d'origines diverses au coeur du centre-ville depuis plus d'un siècle.?Tous ceux et celles qui y prient ou y accèdent à des services méritent de pouvoir le faire sans craindre pour leur sécurité. L'investissement que nous réalisons aujourd'hui va augmenter leur sentiment de sécurité, et permettre à Knox United de continuer d'être un carrefour communautaire vital. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

«?Ce projet nous a permis de renforcer considérablement notre sécurité. L'extérieur du bâtiment de Knox n'a jamais été protégé, et ce projet du PFPIS nous a permis d'atteindre cet objectif. Peu après son installation, notre nouveau système vidéo a aidé la police de Winnipeg à procéder à une arrestation après une agression survenue lors d'un concert pour les jeunes organisé en soirée dans notre église. La police s'est servie des enregistrements de nos nouvelles caméras pour identifier l'agresseur.?»

- Tom Hanel, trésorier de l'église Knox United

Faits en bref



Le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité est conçu pour aider les communautés menacées par des crimes motivés par la haine à améliorer leur infrastructure de sécurité, ce qui contribuera à rendre le Canada plus sûr pour tous les Canadiens.

plus sûr pour tous les Canadiens. Depuis sa création en 2007, 15 millions de dollars ont été investis par l'entremise du PFPIS afin d'appuyer plus de 600 projets.

Le financement est à la disposition d'organismes sans but lucratif privés liés à une communauté susceptible d'être victime d'actes criminels motivés par la haine. Les projets approuvés peuvent recevoir jusqu'à 50 % du coût total du projet, jusqu'à concurrence de 100? 000 dollars par projet.

par projet. Les organisations intéressées représentant des lieux de culte, des établissements d'enseignement privés reconnus par les provinces et les territoires, des centres communautaires et des refuges contre la violence fondée sur le sexe peuvent obtenir plus d'informations sur le site Web de Sécurité publique Canada .

. En 2023-2024, par l'entremise du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité élargi (PFPISE) le gouvernement du Canada a investi un montant supplémentaire de 9,5 millions de dollars pour la réalisation de 173 projets.

a investi un montant supplémentaire de 9,5 millions de dollars pour la réalisation de 173 projets. Les organisations victimes d'un crime grave et direct motivé par la haine à l'encontre de leur établissement peuvent se qualifier pour le volet Soutien en cas d'incidents sévères motivés par la haine ( SISMH ), une procédure prioritaire de financement du PFPIS qui est disponible en dehors de la période annuelle normale d'appel de demandes. Les organisations intéressées peuvent obtenir plus d'informations sur le site Web de Sécurité publique Canada .

