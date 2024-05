CAE annonce des changements au sein de son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE inc. (« CAE » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrick Decostre au sein du conseil d'administration. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

M. Decostre est président, chef de la direction et administrateur de Boralex inc., un fournisseur d'énergie renouvelable abordable en Amérique du Nord et en Europe. Avant d'être nommé président et chef de la direction en 2020, il a passé 18 ans à bâtir l'entreprise Boralex, d'abord en Europe, où il a lancé des initiatives dans le domaine de l'énergie éolienne et dirigé toutes les activités d'exploitation et de développement des filiales européennes de Boralex. M. Decostre, ingénieur physicien, est diplômé de l'École polytechnique de Bruxelles. Il est également diplômé de la Solvay Business School de Bruxelles en administration des affaires. Sa biographie complète est disponible sur le site web de Boralex.

La nomination de M. Decostre coïncide avec le départ à la retraite de M. Michael E. Roach, qui siégeait au conseil d'administration depuis 2017.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Mike pour son dévouement, sa perspicacité et ses judicieux conseils au cours des sept dernières années. Sa vaste expérience et son excellent jugement ont constamment contribué à des discussions productives. Nous lui en sommes reconnaissants et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir » a déclaré Alan N. MacGibbon, président du conseil d'administration. « Patrick intègre le conseil d'administration avec sa vaste expérience en matière de direction et d'exploitation, et nous nous réjouissons de bénéficier de ses connaissances pour continuer à améliorer l'exécution et les résultats au sein de nos secteurs d'activités. »

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX23.

