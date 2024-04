PROTEINA lance un projet mondial de validation clinique avec l'Emory University School of Medicine, aux États-Unis





PROTEINA annonce aujourd'hui avoir organisé une réunion de lancement avec le Professeur Janghee Woo et son équipe de recherche à l'Emory University School of Medicine d'Atlanta, afin de commencer la validation clinique globale de son produit phare, PPI PathFinder BCL2 Dx.

PPI PathFinder BCL2 Dx intègre la technologie « SPID (Single-molecule Protein Interaction Detection) » de PROTEINA, qui permet de détecter avec une grande sensibilité les complexes d'interaction protéine-protéine (PPI) des protéines de la famille BCL2 et de prédire avec plus de précision les inhibiteurs de PPI ciblant la famille BCL2. Dans le cadre de cette validation clinique, PPI PathFinder BCL2 Dx sera utilisé pour prédire la réactivité aux médicaments chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM), ce qui permettra aux cliniciens de prescrire plus efficacement le « vénétoclax », un médicament anticancéreux très répandu ciblant la famille BCL2.

PROTEINA a déjà procédé à la validation clinique du même produit au niveau national avec l'équipe de cancérologie hématologique de la Seoul National University, et les résultats devraient être publiés dans une revue scientifique de premier plan, Nature Biomedical Engineering, dans le courant de l'année.

À partir du mois de mai, PROTEINA transportera son appareil d'analyse Pi-View et les réactifs connexes dans les laboratoires de l'université Emory. Le Dr Janghee Woo, hématologue à l'université Emory, est à la tête d'un laboratoire de recherche translationnelle axé sur le déchiffrement des mécanismes moléculaires sous-jacents aux hémopathies malignes afin d'améliorer les résultats cliniques. Ce projet implique la collecte et l'examen de plusieurs centaines d'échantillons de LAM afin d'étudier les subtilités moléculaires de la maladie et d'identifier les biomarqueurs liés à la réponse thérapeutique. PROTEINA et l'équipe de recherche du Dr Woo analyseront ces échantillons à l'aide de PPI PathFinder BCL2 Dx afin de valider son efficacité clinique.

Le Dr Janghee Woo s'est montré optimiste : « Ce projet permettra non seulement de valider l'efficacité clinique de PPI PathFinder, mais aussi de collaborer dans divers domaines en étendant les solutions à d'autres indications du vénétoclax. »

Le directeur général de PROTEINA, Tae-Young Yoon, déclare : « Après avoir mené à bien la validation clinique nationale en Corée du Sud au cours des deux dernières années, nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette validation clinique à grande échelle aux États-Unis. Nous nous engageons à achever avec diligence le processus de validation, car cela représenterait la première étape vers une large utilisation de la plateforme PROTEINA SPID pour fournir des biomarqueurs PPI pour la classe émergente de médicaments modulant les PPI. »

Grâce à ce projet, PROTEINA vise en outre à améliorer la compétitivité technologique de PPI PathFinder et de la plateforme SPID et prévoit de fournir la solution à des laboratoires étrangers certifiés CLIA en fonction des résultats de cette étude clinique exploratoire.

À propos de PROTEINA

Fondé en 2015 à Séoul, PROTEINA est un leader de la protéomique, améliorant la recherche de médicaments grâce à sa technologie innovante Single-molecule Protein Interaction Detection (SPID). Cette plateforme offre une sensibilité exceptionnelle pour la détection des interactions protéine-protéine, essentielle pour la R&D pharmaceutique. Au service des plus grands laboratoires pharmaceutiques et des institutions académiques du monde entier, la technologie de PROTEINA permet de mieux comprendre la biologie humaine et d'apporter des solutions modernes en matière de soins de santé. Avec des collaborations à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, PROTEINA fournit des informations qui favorisent le développement de médicaments et la recherche protéomique.

29 avril 2024

